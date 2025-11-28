placeholder
Reklama
placeholder

Fantastyczna 4 - nowy szkic koncepcyjny. Spójrzcie tylko na te kostiumy

Na grafice widzimy Pierwszą Rodzinę Marvela w klasycznych kostiumach, które mogą spodobać się wielo fanom komiksów.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  fantastyczna czwórka 
MCU
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki szkic koncepcyjny The Art of The Fantastic Four: First Steps ☆
Reklama

Pokazano nowy szkic koncepcyjny do filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jest na niej Pierwsza Rodzina Marvela w klasycznych niebiesko-czarnych strojach z komiksów. Co prawda w widowisku MCU podczas jednej z retrospekcji także mieli na sobie stroje, będące ukłonem w stronę Fantastic Four #1 Stana Lee i Jacka Kirby'ego, to te na grafice wyglądają trochę inaczej. Oceńcie sami.

Kto zepsuł Fantastyczną Czwórkę z 2015 roku? Miles Teller: "Być może była jedna naprawdę ważna osoba"

Fantastyczna Czwórka - opis fabuły

Historia filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki osadzona jest w ekscytującym retrofuturystycznym świecie inspirowanym estetyką lat 60., w którym poznajemy Pierwszą Rodzinę Marvela. Reed Richards, czyli Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm – Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm – Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm, znany jako Stwór (Ebon Moss-Bachrach), stają przed ogromnym wyzwaniem. Muszą pogodzić życie superbohaterów z utrzymaniem rodzinnych więzi, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego tajemniczym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Galactus nie tylko pragnie pożreć naszą planetę – sprawy wkrótce nabierają również bardzo osobistego wymiaru.

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  fantastyczna czwórka 
MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,9

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Oglądaj TERAZ Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi

Najnowsze

1 Przyjaciółki
-

Przyjaciółki skasowane! Koniec serialu po 13 latach!

2 Zwierzogród 2
-

Kolos Disneya podbija cały świat. Niesamowite wyniki; w Chinach padł rekord!

3 The War Between the Land and the Sea
-

Zwiastun nowego serialu w uniwersum Doktora Who. Podwodna rasa próbuje odzyskać Ziemię

4 Benedict Cumberbatch - World of Tanks (Świąteczne Operacje 2026)
-

Sherlock wkracza do świata World of Tanks! Benedict Cumberbatch ambasadorem Operacji Świątecznych 2025

5 11. Superman (2025) - 83%
-

Superman - szkice koncepcyjne Baby Joeya i kaiju. Mr. Handsome mógł wyglądać jak z filmu del Toro!

6 Iron Man i Doktor Doom
-
Plotka

Robert Downey Jr świętuje grafiką z komiksu. Czy to subtelny sygnał dla fanów MCU?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e17

SpongeBob Kanciastoporty

s33e09

The Graham Norton Show

s42e60

s2025e82

Occupation double

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Karen Gillan
Karen Gillan

ur. 1987, kończy 38 lat

Alan Ritchson
Alan Ritchson

ur. 1984, kończy 41 lat

Colman Domingo
Colman Domingo

ur. 1969, kończy 56 lat

Mary Elizabeth Winstead
Mary Elizabeth Winstead

ur. 1984, kończy 41 lat

Aimee Garcia
Aimee Garcia

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV