Fantastyczna 4 - nowy szkic koncepcyjny. Spójrzcie tylko na te kostiumy
Na grafice widzimy Pierwszą Rodzinę Marvela w klasycznych kostiumach, które mogą spodobać się wielo fanom komiksów.
Pokazano nowy szkic koncepcyjny do filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jest na niej Pierwsza Rodzina Marvela w klasycznych niebiesko-czarnych strojach z komiksów. Co prawda w widowisku MCU podczas jednej z retrospekcji także mieli na sobie stroje, będące ukłonem w stronę Fantastic Four #1 Stana Lee i Jacka Kirby'ego, to te na grafice wyglądają trochę inaczej. Oceńcie sami.
Kto zepsuł Fantastyczną Czwórkę z 2015 roku? Miles Teller: "Być może była jedna naprawdę ważna osoba"
Fantastyczna Czwórka - opis fabuły
Historia filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki osadzona jest w ekscytującym retrofuturystycznym świecie inspirowanym estetyką lat 60., w którym poznajemy Pierwszą Rodzinę Marvela. Reed Richards, czyli Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm – Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm – Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm, znany jako Stwór (Ebon Moss-Bachrach), stają przed ogromnym wyzwaniem. Muszą pogodzić życie superbohaterów z utrzymaniem rodzinnych więzi, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego tajemniczym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner). Galactus nie tylko pragnie pożreć naszą planetę – sprawy wkrótce nabierają również bardzo osobistego wymiaru.
Źródło: comicbookmovie.com
