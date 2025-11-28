placeholder
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - czy Punisher połączy siły z Pajączkiem? Nowe przecieki odpowiadają

Nowy dzień to kolejne plotki o filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Tym razem dotyczą szczegółów fabularnych związanych z potencjalną współpracą Pajączka i Punishera. Wiedzieliśmy już z przecieków, że między nimi dojdzie do konfliktu, ale czy zostanie on zażegnany? To wciąż niepotwierdzona informacja!
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man i Punisher fot. Marvel
Według niezawodnego Daniela Richtmana, którego doniesienia przeważnie były potwierdzane, twierdzi się, że na pewnym etapie filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień Pajączek będzie współpracować z Punisherem, ale nie w walce z Hulkiem, jak spekulowano!

Spider-Man i Punisher kontra...

Okazuje się, że duet ma połączyć siły w walce z agentami rządowego Department of Damage Control, czyli agencją, która zajmuje się sprawami związanymi z działalnością superbohaterów, w tym sprzątaniem po nich bałaganu, jeśli taki narobią. Tylko że tutaj mają być kontrolowani przez moc głównego czarnego charakteru.

W związku z tym, że materiały z planu pokazywały sceny agentów z postacią Sadie Sink, plotka o tym, że to ona gra złoczyńcę, nabiera wiarygodności. A do czego wykorzystywani są? Ponoć do uwolnienia z więzienia postaci Scorpiona, którego gra Mac Gargan.

Jest to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Tak jak w kontekście czarnego charakteru nie wiemy, co jest prawdą, bo mamy jedynie przecieki z różnych, często wiarygodnych źródeł. Na razie Marvel Studios ani Sony Pictures oficjalnie nie ujawnili szczegółów fabuły filmu.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - premiera w 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

