Finałowy zwiastun historycznego Pojedynku. W obsadzie gwiazda najlepszego serialu fantasy HBO

fot. Jarosław Sosiński

Reklama

W sieci zadebiutował finałowy zwiastun nowego filmu Łukasza Pałkowskiego (Bogowie, Najlepszy), a także plakat produkcji historycznej opartej na prawdziwych wydarzeniach, czyli Pojedynku. W obsadzie znalazły się jedne z największych współczesnych nazwisk polskiego kina, a nawet gwiazda Gry o tron. O czym jest Pojedynek i kiedy trafi do kin?

Pojedynek - finałowy zwiastun, plakat i zdjęcia

Poniżej możecie zobaczyć finałowy zwiastun Pojedynku oraz nowy plakat i zdjęcia. Premiera filmu jest zapowiedziana na 27 lutego 2026 roku.

Pojedynek Zobacz więcej Reklama

Pojedynek - opis fabuły, obsada

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.

W obsadzie znajduje się: Jakub Gierszał, Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, a także Tomasz Kot. Pojawi się też hollywoodzka gwiazda światowego formatu, czyli Aidan Gillen znany z roli Littlefingera w Grze o tron.