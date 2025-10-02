Doda zapowiada film dokumentalny o sobie. To pierwszy fragment?
Jeszcze w 2025 roku swojej premiery ma doczekać się dokument o Dodzie. Wokalistka zapowiedziała, że opowie w nim nie tylko o swoim życiu. Na początku października artystka przypomniała o nadchodzącej produkcji, publikując fragment wywiadu, którego udzieliła w dzieciństwie.
Doda od dłuższego czasu zapowiada, że zamierza zakończyć swoją karierę muzyczną. Jej zwieńczeniem ma być dokument, który jeszcze w 2025 roku będzie można obejrzeć na platformie Prime Video. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju już pod koniec 2024 roku zapowiedziała, że pokaże w produkcji nieznane jak dotąd oblicze zarówno jej samej, jak i polskiego show businessu. Wygląda na to, że premiera dokumentu zbliża się wielkimi krokami. Na początku października 41-latka podzieliła się w mediach społecznościowych nagraniem z dzieciństwa, które może pojawić się w produkcji.
Doda zapowiada dokument o sobie filmem z dzieciństwa
Doda zadebiutowała na scenie w wieku zaledwie 13 lat. Dołączyła wtedy do zespołu teatru Buffo, występując w spektaklach Metro i Przeżyj to sam. Artystka nie ukrywa, że dokument opowiadający i jej życiu od zawsze był jej wielkim marzeniami. Oto co jakiś czas temu przekazała na swoim profilu na Instagramie:
W środę 1 października Doda podzieliła się na swoim profilu na Instagramie fragmentem wywiadu, którego udzieliła jako mała dziewczynka w latach 90-tych. W jego opisie wspomniała:
O tym, jak Doda wyglądała w dzieciństwie i jakie miała plany na przyszłość, możecie przekonać się poniżej:
Źródło: Instagram: @dodaqueen