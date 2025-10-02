Doda zapowiada film dokumentalny o sobie. To pierwszy fragment?

fot. materiały prasowe Polsat

Doda od dłuższego czasu zapowiada, że zamierza zakończyć swoją karierę muzyczną. Jej zwieńczeniem ma być dokument, który jeszcze w 2025 roku będzie można obejrzeć na platformie Prime Video. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju już pod koniec 2024 roku zapowiedziała, że pokaże w produkcji nieznane jak dotąd oblicze zarówno jej samej, jak i polskiego show businessu. Wygląda na to, że premiera dokumentu zbliża się wielkimi krokami. Na początku października 41-latka podzieliła się w mediach społecznościowych nagraniem z dzieciństwa, które może pojawić się w produkcji.

Doda zapowiada dokument o sobie filmem z dzieciństwa

Doda zadebiutowała na scenie w wieku zaledwie 13 lat. Dołączyła wtedy do zespołu teatru Buffo, występując w spektaklach Metro i Przeżyj to sam. Artystka nie ukrywa, że dokument opowiadający i jej życiu od zawsze był jej wielkim marzeniami. Oto co jakiś czas temu przekazała na swoim profilu na Instagramie:

Moje marzenie z dzieciństwa, moje marzenie z dorosłości 🥹💖💫. Film/ serial dokumentalny o mojej prawdziwej historii … dziękuję @primevideopl. Premiera 2025. (...) Powoli wygaszam swoją działalność artystyczną, estradową — żeby pożyć. Zaczęłam pracować od 13. roku życia zawodowo na estradzie. Trochę mi tego prostego, pięknego życia uciekło. Chciałam po sobie zostawić coś ikonicznego. Film z morałem, przestrogą, historią prawdziwą, która pokaże nieco inne oblicze polskiego show-biznesu, ale też moje, bo wiele stereotypów się utarło na mój temat i które chciałabym pokazać z innej strony.

W środę 1 października Doda podzieliła się na swoim profilu na Instagramie fragmentem wywiadu, którego udzieliła jako mała dziewczynka w latach 90-tych. W jego opisie wspomniała:

Już niedługo Poznacie premierę filmu dokumentalnego o mnie ,a tym czasem za lasem..😉

O tym, jak Doda wyglądała w dzieciństwie i jakie miała plany na przyszłość, możecie przekonać się poniżej: