Doda zapowiada film dokumentalny o sobie. To pierwszy fragment?

Jeszcze w 2025 roku swojej premiery ma doczekać się dokument o Dodzie. Wokalistka zapowiedziała, że opowie w nim nie tylko o swoim życiu. Na początku października artystka przypomniała o nadchodzącej produkcji, publikując fragment wywiadu, którego udzieliła w dzieciństwie.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Doda 
Doda na zdjęciu promocyjnym fot. materiały prasowe Polsat
Doda od dłuższego czasu zapowiada, że zamierza zakończyć swoją karierę muzyczną. Jej zwieńczeniem ma być dokument, który jeszcze w 2025 roku będzie można obejrzeć na platformie Prime Video. Jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju już pod koniec 2024 roku zapowiedziała, że pokaże w produkcji nieznane jak dotąd oblicze zarówno jej samej, jak i polskiego show businessu. Wygląda na to, że premiera dokumentu zbliża się wielkimi krokami. Na początku października 41-latka podzieliła się w mediach społecznościowych nagraniem z dzieciństwa, które może pojawić się w produkcji. 

Doda zapowiada dokument o sobie filmem z dzieciństwa

Doda zadebiutowała na scenie w wieku zaledwie 13 lat. Dołączyła wtedy do zespołu teatru Buffo, występując w spektaklach Metro i Przeżyj to sam. Artystka nie ukrywa, że dokument opowiadający i jej życiu od zawsze był jej wielkim marzeniami. Oto co jakiś czas temu przekazała na swoim profilu na Instagramie:

Moje marzenie z dzieciństwa, moje marzenie z dorosłości 🥹💖💫. Film/ serial dokumentalny o mojej prawdziwej historii … dziękuję @primevideopl. Premiera 2025. (...) Powoli wygaszam swoją działalność artystyczną, estradową — żeby pożyć. Zaczęłam pracować od 13. roku życia zawodowo na estradzie. Trochę mi tego prostego, pięknego życia uciekło. Chciałam po sobie zostawić coś ikonicznego. Film z morałem, przestrogą, historią prawdziwą, która pokaże nieco inne oblicze polskiego show-biznesu, ale też moje, bo wiele stereotypów się utarło na mój temat i które chciałabym pokazać z innej strony. 

W środę 1 października Doda podzieliła się na swoim profilu na Instagramie fragmentem wywiadu, którego udzieliła jako mała dziewczynka w latach 90-tych. W jego opisie wspomniała: 

Już niedługo Poznacie premierę filmu dokumentalnego o mnie ,a tym czasem za lasem..😉

O tym, jak Doda wyglądała w dzieciństwie i jakie miała plany na przyszłość, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: Instagram: @dodaqueen

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Doda 
