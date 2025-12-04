Doda pokazała pierwsze kadry z dokumentu o sobie

fot. materiały prasowe Polsat

Doda, a właściwie Dorota Rabczewska, od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych wokalistek w naszym kraju. Pod koniec stycznia 2024 roku zagrała swój ostatni koncert z trasy Aquaria Tour, której kulisy wcześniej przedstawiła w programie Doda. Dream Show. Doda już wtedy nie ukrywała, że zamierza zakończyć swoją karierę muzyczną. Obecnie nic nie wskazuje jednak na to, jakoby miało to nastąpić w najbliższym czasie. Niedługo po zakończeniu wspomnianej trasy Doda niespodziewanie ogłosiła w mediach społecznościowych, że udało jej się spełnić jedno z jej największych marzeń. Chodziło o dokument o jej życiu, który ma doczekać się premiery jeszcze w 2025 roku. Poniżej możecie poznać szczegóły produkcji i zobaczyć pierwsze kadry.

Tak wygląda dokument Dody

Serial dokumentalny DODA w reżyserii Elizy Kubarskiej (K2. Dotknąć nieba, Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa) ma być autentycznym, szczerym portretem artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwiema dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Z zapowiedzi serialu można się też dowiedzieć, że:

Ujawnia nieznane dotąd oblicze Dody, ukazując pełen kontrastów obraz życia wokalistki — od momentów triumfu po bolesne doświadczenia, które trwale odcisnęły ślad na jej charakterze i twórczości. To historia o odporności, kruchości, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.

W dokumencie DODA nie zabraknie między innymi niepublikowanych wcześniej materiałów oraz komentarzy gwiazd polskiego show-biznesu. Na poniższych kadrach z dokumentu możecie zobaczyć, że pojawi się w nim między innymi Justyna Steczkowska oraz Michał Wiśniewski: