Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Doda pokazała pierwsze kadry z dokumentu o sobie

Doda jakiś czas temu poinformowała, że pracuje nad produkcją dokumentalną, w której odsłoni kulisy swojego życia prywatnego i kariery. Trafi on na platformę Prime Video. Na początku grudnia 2025 roku do sieci trafiły pierwsze kadry z produkcji.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Doda 
Prime video film dokumentalny
Doda na zdjęciu promocyjnym fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Doda, a właściwie Dorota Rabczewska, od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych wokalistek w naszym kraju. Pod koniec stycznia 2024 roku zagrała swój ostatni koncert z trasy Aquaria Tour, której kulisy wcześniej przedstawiła w programie Doda. Dream Show. Doda już wtedy nie ukrywała, że zamierza zakończyć swoją karierę muzyczną. Obecnie nic nie wskazuje jednak na to, jakoby miało to nastąpić w najbliższym czasie. Niedługo po zakończeniu wspomnianej trasy Doda niespodziewanie ogłosiła w mediach społecznościowych, że udało jej się spełnić jedno z jej największych marzeń. Chodziło o dokument o jej życiu, który ma doczekać się premiery jeszcze w 2025 roku. Poniżej możecie poznać szczegóły produkcji i zobaczyć pierwsze kadry.

Tak wygląda dokument Dody

Serial dokumentalny DODA w reżyserii Elizy Kubarskiej (K2. Dotknąć nieba, Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa) ma być autentycznym, szczerym portretem artystki, który odsłania kulisy kryjące się za dwiema dekadami nagłówków, medialnych konfliktów, skandali i nieustającego dążenia do sukcesu. Z zapowiedzi serialu można się też dowiedzieć, że:

Ujawnia nieznane dotąd oblicze Dody, ukazując pełen kontrastów obraz życia wokalistki — od momentów triumfu po bolesne doświadczenia, które trwale odcisnęły ślad na jej charakterze i twórczości. To historia o odporności, kruchości, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.

W dokumencie DODA nie zabraknie między innymi niepublikowanych wcześniej materiałów oraz komentarzy gwiazd polskiego show-biznesu. Na poniższych kadrach z dokumentu możecie zobaczyć, że pojawi się w nim między innymi Justyna Steczkowska oraz Michał Wiśniewski:

Kadry z dokumentu Dody

arrow-left
Zdjęcia z dokumentu Dody
fot. Prime Video
arrow-right

 

 

Źródło: Onet

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Doda 
Prime video film dokumentalny
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Owen Wilson jako Mobius
-

Tarantino "nie może znieść" gwiazdy Lokiego. Czarna lista reżysera Pulp Fiction się powiększa

2 Zdjęcie z serialu Stranger Things
-

Caleb McLaughlin marzy o zostaniu nowym Spider-Manem. Gwiazdor Stranger Things to ulubieniec fanów

3 Jedyna - sezon 1, odcinek 5
-

Apple TV - nowości na grudzień 2025. F1: Film z Bradem Pittem w końcu na platformie

4 Fallout - 2. sezon
-

Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

5 Legacy of Kain: Soul Reaver
-
Plotka

Legacy of Kain miało dostać reboot. Grę jednak skasowano

6 Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows
-

Elden Ring Nightreign - The Forsaken Hollows już dostępne. Zwiastuny przedstawiają nowe grywalne postacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV