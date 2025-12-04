Apple TV - nowości na grudzień 2025. F1: Film z Bradem Pittem w końcu na platformie

fot. Apple Original Films // Warner Bros.

Grudzień na Apple TV prezentuje się skromnie pod względem nowości, co na pewno da szansę subskrybentom na nadrobienie kilku świetnych seriali. Natomiast najważniejsza w tym miesiącu jest premiera F1: Film z Bradem Pittem w głównej roli. Ten pasjonujący obraz o wyścigach Formuły 1 zarobił 631 mln dolarów, stając się siódmym najbardziej dochodowym filmem 2025 roku. Ponadto spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony widzów oraz krytyków.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV.

Apple TV - nowości na grudzień 2025

Fraglesy: Pierwszy śnieg

Premiera odcinka specjalnego 5 grudnia

Gdy świąteczny czas nie szczędzi niespodzianek, Fraglesy uczą się doceniać każdy dzień - wyjątkowy i ulotny jak płatek śniegu.

F1: Film

Premiera 12 grudnia

Wyścigowa legenda Sonny Hayes powraca, żeby poprowadzić słabszy zespół Formuły 1 młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje ostatnią szansę, by odkupić swoje winy.

Apple TV - kontynuacje seriali w grudniu

