Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

fot. Prime Video

Reklama

2. sezon Fallout to najważniejsza premiera w grudniu na Prime Video. Ale na platformie pojawi się również kilka innych nowości. Na uwagę zasługuje świąteczna komedia Co. Za. Radość z Michelle Pfeiffer w głównej roli. Ponadto warto obejrzeć komedię romantyczną Merv z Zooey Deschanel i Charlie'm Coxem. Nie zabraknie też świetnych filmów na licencji, które uzupełniły bibliotekę serwisu. Sprawdźcie poniżej pełną listę nowych tytułów na platformie.

Prime Video - nowości na grudzień 2025

Sprzedawcy szczęścia

Premiera 1 grudnia

W mieście, które nigdy nie śpi, każdej zimy pięć rodzin zmienia miasto w świąteczny jarmark. Film opowiada o zmaganiach towarzyszących zagrożonemu rodzinnemu biznesowi. Ciepły i ludzki obraz dumy, odwagi i radości, jaką przynoszą przez każde drzewko, każdemu klientowi, co sezon.

fot. Prime Video

Co. Za. Radość

Premiera 3 grudnia

Claire Clauster jest spoiwem swojej szalonej, acz uroczej rodziny w czasie Świąt. W tym roku, mimo jej starannych planów, najbliżsi popełniają poważny błąd i zostawiają ją samą w domu. Poirytowana i niedoceniona kobieta rozpoczyna niespodziewaną przygodę zupełnie sama. Podczas gdy rodzina desperacko próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwaną magię Świąt, które wymknęły się spod kontroli.

Oh. What. Fun. Zobacz więcej Reklama

Kiedyś, może jutro

Premiera 1. sezonu 6 grudnia

Mając po dwadzieścia kilka lat, Lee Kyeong-do i Seo Ji-woo się rozstają. Po dziesięciu latach spotykają się ponownie - on jest reporterem zajmującym się skandalem związanym z niewiernością, a ona żoną mężczyzny, którego ten skandal dotyczy. Choć zbliżają się do czterdziestki i ich młodość minęła, ich uczucie wciąż pozostaje żywe. Kyeong-do stara się udowodnić sobie i Ji-woo, że nadal ją kocha.

fot. Prime Video

Fallout

Premiera pierwszego odcinka 17 grudnia

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni.

Fallout - 2. sezon Zobacz więcej Reklama

Merv

Premiera 19 grudnia

Komedia o byłej parze Russie i Annie, którzy odkrywają, że Merv - pies, którym się opiekują - wpadł w depresję z powodu ich rozstania. Próbując poprawić Mervowi humor w święta Bożego Narodzenia, Russ zabiera go na "męską wycieczkę", opuszczając mroźną Minnesotę i udając się na przyjazną psom plażę na słonecznej Florydzie. Niespodziewanie pojawia się Annie, co rozpala na nowo ich romantyczne uczucia.

fot. Prime Video

Amazon Prime Video - kontynuacje seriali

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje

Powiedz mi po cichu - premiera 12 grudnia

Human Specimens - premiera 18 grudnia

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na grudzień 2025

Czytaj więcej: HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie