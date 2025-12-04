Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

2. sezon Fallout to najważniejsza premiera w grudniu na Prime Video. Ale na platformie pojawi się również kilka innych nowości. Na uwagę zasługuje świąteczna komedia Co. Za. Radość z Michelle Pfeiffer w głównej roli. Ponadto warto obejrzeć komedię romantyczną Merv z Zooey Deschanel i Charlie'm Coxem. Nie zabraknie też świetnych filmów na licencji, które uzupełniły bibliotekę serwisu. Sprawdźcie poniżej pełną listę nowych tytułów na platformie.
Prime Video - nowości na grudzień 2025
Sprzedawcy szczęścia
Premiera 1 grudnia
W mieście, które nigdy nie śpi, każdej zimy pięć rodzin zmienia miasto w świąteczny jarmark. Film opowiada o zmaganiach towarzyszących zagrożonemu rodzinnemu biznesowi. Ciepły i ludzki obraz dumy, odwagi i radości, jaką przynoszą przez każde drzewko, każdemu klientowi, co sezon.
Co. Za. Radość
Premiera 3 grudnia
Claire Clauster jest spoiwem swojej szalonej, acz uroczej rodziny w czasie Świąt. W tym roku, mimo jej starannych planów, najbliżsi popełniają poważny błąd i zostawiają ją samą w domu. Poirytowana i niedoceniona kobieta rozpoczyna niespodziewaną przygodę zupełnie sama. Podczas gdy rodzina desperacko próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwaną magię Świąt, które wymknęły się spod kontroli.
Kiedyś, może jutro
Premiera 1. sezonu 6 grudnia
Mając po dwadzieścia kilka lat, Lee Kyeong-do i Seo Ji-woo się rozstają. Po dziesięciu latach spotykają się ponownie - on jest reporterem zajmującym się skandalem związanym z niewiernością, a ona żoną mężczyzny, którego ten skandal dotyczy. Choć zbliżają się do czterdziestki i ich młodość minęła, ich uczucie wciąż pozostaje żywe. Kyeong-do stara się udowodnić sobie i Ji-woo, że nadal ją kocha.
Fallout - 2. sezon
Premiera pierwszego odcinka 17 grudnia
Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni.
Merv
Premiera 19 grudnia
Komedia o byłej parze Russie i Annie, którzy odkrywają, że Merv - pies, którym się opiekują - wpadł w depresję z powodu ich rozstania. Próbując poprawić Mervowi humor w święta Bożego Narodzenia, Russ zabiera go na "męską wycieczkę", opuszczając mroźną Minnesotę i udając się na przyjazną psom plażę na słonecznej Florydzie. Niespodziewanie pojawia się Annie, co rozpala na nowo ich romantyczne uczucia.
Amazon Prime Video - kontynuacje seriali
Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje
- Powiedz mi po cichu - premiera 12 grudnia
- Human Specimens - premiera 18 grudnia
Amazon Prime Video - tytuły na licencji na grudzień 2025
- Park Jurajski - od 01.12
- Zaginiony Świat: Jurassic Park - od 01.12
- Park Jurajski 3 - od 01.12
- Jurassic World - od 01.12
- Walkiria - od 01.12
- Szalona wyprawa Billa i Teda - od 01.12
- Bill i Ted ratują wszechświat - od 01.12
- Hansel i Gretel: Łowcy czarownic - od 01.12
- Wykidajło - od 01.12
- 21 Jump Street - od 01.12
- 22 Jump Street - od 01.12
- Klatka dla ptaków - od 01.12
- Cztery wesela i pogrzeb - od 01.12
- Jestem Bogiem - od 07.12
- Skok stulecia 2 - od 07.12
