Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Prime Video na grudzień 2025. Oto lista tytułów!
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
grudzień 
2. sezon nowości Prime video merv fallout 2025
Fallout - 2. sezon fot. Prime Video
2. sezon Fallout to najważniejsza premiera w grudniu na Prime Video. Ale na platformie pojawi się również kilka innych nowości. Na uwagę zasługuje świąteczna komedia Co. Za. Radość z Michelle Pfeiffer w głównej roli. Ponadto warto obejrzeć komedię romantyczną Merv z Zooey Deschanel i Charlie'm Coxem. Nie zabraknie też świetnych filmów na licencji, które uzupełniły bibliotekę serwisu. Sprawdźcie poniżej pełną listę nowych tytułów na platformie.

Prime Video - nowości na grudzień 2025

Sprzedawcy szczęścia
Premiera 1 grudnia

W mieście, które nigdy nie śpi, każdej zimy pięć rodzin zmienia miasto w świąteczny jarmark. Film opowiada o zmaganiach towarzyszących zagrożonemu rodzinnemu biznesowi. Ciepły i ludzki obraz dumy, odwagi i radości, jaką przynoszą przez każde drzewko, każdemu klientowi, co sezon.

Co. Za. Radość
Premiera 3 grudnia

Claire Clauster jest spoiwem swojej szalonej, acz uroczej rodziny w czasie Świąt. W tym roku, mimo jej starannych planów, najbliżsi popełniają poważny błąd i zostawiają ją samą w domu. Poirytowana i niedoceniona kobieta rozpoczyna niespodziewaną przygodę zupełnie sama. Podczas gdy rodzina desperacko próbuje ją odnaleźć, Claire odkrywa nieoczekiwaną magię Świąt, które wymknęły się spod kontroli.

Kiedyś, może jutro
Premiera 1. sezonu 6 grudnia

Mając po dwadzieścia kilka lat, Lee Kyeong-do i Seo Ji-woo się rozstają. Po dziesięciu latach spotykają się ponownie - on jest reporterem zajmującym się skandalem związanym z niewiernością, a ona żoną mężczyzny, którego ten skandal dotyczy. Choć zbliżają się do czterdziestki i ich młodość minęła, ich uczucie wciąż pozostaje żywe. Kyeong-do stara się udowodnić sobie i Ji-woo, że nadal ją kocha.

Fallout - 2. sezon
Premiera pierwszego odcinka 17 grudnia

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni.

Merv
Premiera 19 grudnia

Komedia o byłej parze Russie i Annie, którzy odkrywają, że Merv - pies, którym się opiekują - wpadł w depresję z powodu ich rozstania. Próbując poprawić Mervowi humor w święta Bożego Narodzenia, Russ zabiera go na "męską wycieczkę", opuszczając mroźną Minnesotę i udając się na przyjazną psom plażę na słonecznej Florydzie. Niespodziewanie pojawia się Annie, co rozpala na nowo ich romantyczne uczucia.

Amazon Prime Video - kontynuacje seriali

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje 

  • Powiedz mi po cichu - premiera 12 grudnia
  • Human Specimens - premiera 18 grudnia

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na grudzień 2025

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
grudzień 
2. sezon nowości Prime video merv fallout 2025
