Wiemy, kiedy premiera 3. sezonu Nocnego Agenta! O czym będą nowe odcinki?

Za pomocą nowego teasera Netflix poinformował, kiedy obejrzymy 3. sezon Nocnego agenta. Pojawił się także oficjalny opis fabuły nowych odcinków - sprawdźcie, jaki będzie główny wątek fabularny.
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
netflix nocny agent
Nocny agent fot. Netflix
Netflix opublikował nowy teaser 3. sezonu Nocnego agenta, gdzie pojawiła się data premiery nowych odcinków. Do sieci trafiły także nowe informacje o serialu. 

Nocny agent - teaser 3. sezonu

Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

Nocny agent - fabuła, obsada, data premiery 3. sezonu 

Peter Sutherland zostaje wezwany, by wytropić młodego agenta skarbowego, który uciekł do Stambułu z wrażliwymi danymi rządowymi po zabiciu swojego przełożonego. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, w których Peter bada sieć mrocznych finansów, jednocześnie unikając wynajętych zabójców, co stawia go na kursie kolizyjnym z nieustępliwą dziennikarką. Wspólnie odkrywają ukryte sekrety i dawne urazy, które grożą powaleniem rządu na kolana, a także mogą doprowadzić do śmierci ich obojga. 

W obsadzie znaleźli się: Gabriel Basso, Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton oraz Genesis Rodriguez.

Premiera 3. sezonu serialu Nocny agent na Netflixie została zaplanowana na 19 lutego 2026

Źródło: variety

