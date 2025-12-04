Legacy of Kain miało dostać reboot. Grę jednak skasowano

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zaledwie dzień po ogłoszeniu redukcji etatów, na jaw wychodzą informacje o niewykorzystanym potencjale kanadyjskiego studia. Według doniesień Insider Gaming, studio chciało wskrzesić zapomnianą markę - Legacy of Kain.

Zanim Embracer Group sfinalizowało przejęcie studia w maju 2022 roku, deweloperzy pracowali nad tzw. soft rebootem tej kultowej serii. Gra nosiła nazwę kodową P17 – co oznaczało siedemnasty projekt w historii Eidos Montreal. Prace nad tytułem trwały już od roku i – według źródeł – posuwały się w bardzo satysfakcjonującym tempie. Niestety, po przejęciu studia, Embracer zdecydował się anulować projekt. Decyzja ta była powiązana z transferem praw do marki Legacy of Kain do studia Crystal Dynamics, co ostatecznie pogrzebało szanse Eidos na dokończenie gry.

Raport sugeruje, że szwedzki gigant Embracer, miał zupełnie inny pomysł na funkcjonowanie Eidos Montreal. Zamiast tworzyć własne hity, studio miało zostać przekształcone w podmiot wspierający inne zespoły. To tłumaczy ostatnie współprace firmy: wsparcie Microsoftu przy pracach nad Grounded 2 oraz nową odsłoną Fable. Firma toczyła również rozmowy z Kojima Productions na temat pomocy przy grze OD. Do tej współpracy jednak nie dojdzie, bo Kojima chciał mieć wszystkich deweloperów w Japonii.