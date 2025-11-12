placeholder
Donald Tusk zdradził tytuł swojego ulubionego filmu. Możecie być zaskoczeni

Donald Tusk jakiś czas temu został zapytany o to, jaki jest jego ulubiony film. Premier postanowił odpowiedzieć na to pytanie za pośrednictwem nagrania, którym podzielił się na swoim profilu na Instagramie. Jaką produkcję najbardziej lubi oglądać?
Klaudia Woźniak
Zrzut ekranu z Instagrama Instagram: @donaldtusk
Donald Tusk jest aktywny w mediach społecznościowych. Premier Rzeczypospolitej Polskiej ma swój profil na Instagramie, który na ten moment obserwuje ponad 632 tysiące osób. Dzieli się tam nie tylko wpisami związanymi z polityką, ale też zdjęciami i nagraniami ze swojego życia prywatnego. W jednym z ostatnich filmów nie pozostawił wątpliwości co do tego, że poza pracą znajduje czas na rozrywkę, w tym oglądanie filmów

Jaki jest ulubiony film Donalda Tuska?

Donald Tusk na początku listopada 2025 roku postanowił ''zaprosić'' internautów na seans swojego ulubionego filmu. Okazuje się, że jest nim kultowa produkcja Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi z 1983 roku (obecnie można ją oglądać na platformie Disney+). Donald Tusk tym razem postanowił obejrzeć wspomniany tytuł siedząc wygodnie w fotelu z dużą miską popcornu w ręce. Na nagraniu szef rządu przekazał, że napisał do niego uczeń liceum, który zapytał go o jego ulubiony film:

Napisał do mnie Michał z liceum filmowego. (...) To oczywiste! Gwiezdne wojny. A która część? No, wiadomo. Powrót Jedi. Niech moc będzie z wami

Nagranie premiera możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @donaldtusk

Klaudia Woźniak
