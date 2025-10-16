Dwayne Johnson twierdzi, że Brendan Fraser pomógł mu rozpocząć karierę aktorską. W jaki sposób?

fot. Universal Pictures

Dwayne Johnson (Fast X, Jumanji: Przygoda w dżungli, Black Adam czy Wyprawa do dżungli), znany pod pseudonimem The Rock, od lat pozostaje zarówno jednym z najlepszych wrestlerów świata, jak i jednym z najbardziej rozpoznawalnych oraz najbogatszych aktorów Hollywood. W 2024 roku zarobił aż 88 milionów dolarów, wyprzedzając nawet Toma Cruise'a. Johnson zaliczył swój aktorski debiut na dużym ekranie w 2001 roku. Dał się wtedy poznać jako Król Skorpion z filmu Mumia powraca.

Dwayne Johnson do dziś chętnie przyjmuje propozycje aktorskie i z pewnością nie boi się wyzwań na planie filmowym. W 2025 roku udowodnił to za sprawą produkcji Smashing Machine, w której wcielił się w legendę MMA, Marka Kerra. Johnson zrobił pozytywne wrażenie na krytykach, którzy docenili go za wszechstronną grę aktorską i pozostali zgodni co do tego, że jest to jedna z jego najlepszych dotychczasowych ról. O filmie zdążył wypowiedzieć się Brendan Fraser, który przed laty towarzyszył mu na planie Mumii powraca. W rozmowie z portalem People aktor stwierdził, że nie może się doczekać, aby zobaczyć, jak za sprawą wspomnianej roli wrestlera Dwayne Johnson wkroczył w nowy etap swojej kariery aktorskiej. Brendan Fraser z pewnością nie spodziewał, że gdyby nie on, aktor być może nie zdecydowałby się na kontynuowanie pracy na planie filmowym.

Tak Dwayne Johnson wspomina pracę z Brendanem Fraserem

Dwayne Johnson do dziś dobrze wspomina swoją pierwszą przygodę na planie filmowym, a to wszystko dzięki Brendanowi Fraserowi. Podczas wywiadu w podcaście New Heights prowadzonym przez braci z NFL, Jasona i Travisa Kelce, Johnson dał do zrozumienia, że od początku mógł liczyć na wsparcie aktora:

Pierwszym filmem, w jakim kiedykolwiek zagrałem, był film pod tytułem Mumia powraca. Brendan Fraser już wtedy był jedną z największych gwiazd na świecie. (...) Ta seria należała do niego. Wchodząc na plan, byłem podekscytowany, ponieważ nigdy wcześniej nie grałem. [Brendan Fraser] mógł wtedy po prostu powiedzieć: ''nie wiem, czy chcę tutaj tego wrestlera''. Ale zaakceptował mnie.

Zaraz potem Johnson stwierdził, że to właśnie dzięki temu, że Brendan Fraser dał mu wtedy szansę, nie zrezygnował z dalszej kariery aktorskiej:

Kocham go za to. Pomógł mi rozpocząć karierę. (...) Byłem bardzo podekscytowany, że otrzymałem tę propozycję [zagrania w filmie Mumia powraca].

Film Mumia powraca można obecnie oglądać na platformach Prime Video oraz SkyShowtime. Warto wspomnieć, że Dwayne Johnson pojawia się w filmie tylko przez około pięć minut. Jedną ze scen z jego udziałem możecie zobaczyć poniżej: