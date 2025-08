Dziedzictwo: ile odcinków serialu zostało do końca emisji w Polsce? Znamy odpowiedź

fot. materiały prasowe TVP

Reklama

Dziedzictwo to turecka telenowela, która zadebiutowała na antenie polskiej telewizji 30 marca 2023 roku. Od tego momentu cieszy się dużą popularnością. Jej oryginalny tytuł to Emanet. Premiera serialu w Turcji odbyła się w 2020 roku, a ostatni odcinek produkcji wyemitowano tam w lutym 2025 roku. Liczyła ona cztery sezony. Przypomnijmy, że głównymi bohaterami telenoweli na samym początku byli Yaman i Seher. Historia ich miłości pełna była wzlotów i upadków. Para co jakiś czas rozstawała się, aby potem do siebie wrócić. W 2. sezonie, który mogli oglądać polscy fani Dziedzictwa, również nie brakowało takich sytuacji. Źródłem ich kłopotów w ostatnim czasie był wypadek Sehran, na skutek którego straciła pamięć, a to doprowadziło do rozwodu. Ostatecznie jednak uczucie zwyciężyło i byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Niestety ich sielankę przerwała śmierć Seher. Aktualnie jej miejsce u boku Yamana zajęła Nana.

Wielbiciele serialu w Polsce mogą spać spokojnie, bo w związku z tym, że oryginalne odcinki, które w Turcji trwały 60 minut, a u nas około 45 minut, to czas emisji serialu w naszym kraju będzie znacznie dłuższy. Jak długo będziemy mogli cieszyć się nowymi epizodami produkcji?

Dziedzictwo: jak długo polscy widzowie będą śledzić losy bohaterów serialu?

W Turcji serial Dziedzictwo liczył w sumie 805 odcinków. Polska numeracja poszczególnych odcinków jest zupełnie inna. Do tej pory wyemitowano 651 epizodów. Rożnica w ilości odcinków oryginalnych, a tych emitowanych w Polsce jest znaczna. Najlepiej świadczy o tym to, że w Turcji finał 2. sezonu wieńczył odcinek 416, aa w naszym kraju został pokazany jako 565. Wynika tego, że jeden epizod oryginalny to mniej więcej 1,36 polskiego odcinka. Można więc wyliczyć, że serial Dziedzictwo w Polsce będzie liczył łącznie około 1100 epizodów. Widzowie obejrzą jeszcze około 440 odcinków, a ich emisja potrwa około 15 miesięcy, uwzględniając przerwy w emisji związane ze zmianami w ramówce.

Serial Dziedzictwo można oglądać od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1.