Orlando Bloom jako emerytowany bokser wracający na ring. Zobacz zwiastun The Cut

Pojawił się zwiastun bokserskiego filmu The Cut z Orlando Bloomem w roli emerytowanego mistrza. Czy były bokser da radę przeżyć ciężki program treningowy, mający na celu postawić go z powrotem do dawnej formy? 
Pojawił się zwiastun bokserskiego filmu The Cut z Orlando Bloomem w roli emerytowanego mistrza. Czy były bokser da radę przeżyć ciężki program treningowy, mający na celu postawić go z powrotem do dawnej formy? 
Voltage Pictures i Altitude zaprezentowały oficjalny zwiastun filmu The Cut – intensywnego dramatu bokserskiego w reżyserii Seana Ellisa, z Orlando Bloomem w roli głównej. Film miał swoją premierę już w zeszłym roku na Festiwalu Filmowym w Toronto, a do kin trafi dopiero we wrześniu 2025. Równolegle zadebiutuje również w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

The Cut - zwiastun

Fabuła opowiada o emerytowanym bokserze, który decyduje się wrócić na ring, by stoczyć jeszcze jedną walkę o tytuł mistrza – pod warunkiem, że uda mu się zbić wagę. Zaszyty w pokoju w Las Vegas, rozpoczyna ekstremalny i nielegalny program odchudzający pod okiem bezlitosnego trenera (John Turturro).

Ten psychologiczny thriller śledzi drogę byłego mistrza, który trenuje w imię ostatecznego odkupienia. Ale w miarę jak obsesja zaczyna przejmować nad nim kontrolę, a granica rzeczywistości się zaciera, zaczyna popadać w coś znacznie mroczniejszego. W rolach głównych występują Orlando Bloom, Caitríona Balfe i John Turturro.

Źródło: youtube.com

