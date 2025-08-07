Orlando Bloom jako emerytowany bokser wracający na ring. Zobacz zwiastun The Cut

materiały prasowe

Voltage Pictures i Altitude zaprezentowały oficjalny zwiastun filmu The Cut – intensywnego dramatu bokserskiego w reżyserii Seana Ellisa, z Orlando Bloomem w roli głównej. Film miał swoją premierę już w zeszłym roku na Festiwalu Filmowym w Toronto, a do kin trafi dopiero we wrześniu 2025. Równolegle zadebiutuje również w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

The Cut - zwiastun

Fabuła opowiada o emerytowanym bokserze, który decyduje się wrócić na ring, by stoczyć jeszcze jedną walkę o tytuł mistrza – pod warunkiem, że uda mu się zbić wagę. Zaszyty w pokoju w Las Vegas, rozpoczyna ekstremalny i nielegalny program odchudzający pod okiem bezlitosnego trenera (John Turturro).

Ten psychologiczny thriller śledzi drogę byłego mistrza, który trenuje w imię ostatecznego odkupienia. Ale w miarę jak obsesja zaczyna przejmować nad nim kontrolę, a granica rzeczywistości się zaciera, zaczyna popadać w coś znacznie mroczniejszego. W rolach głównych występują Orlando Bloom, Caitríona Balfe i John Turturro.