Zdjęcia do Punishera zakończone. Jon Bernthal dziękuje ekipie filmowej

Zakończyły się nagrania do specialu na Disney+ o Franku Castle. Jon Bernthal, grający morderczego mściciela podziękował gorąco swojej ekipie filmowej
Zakończyły się nagrania do specialu na Disney+ o Franku Castle. Jon Bernthal, grający morderczego mściciela podziękował gorąco swojej ekipie filmowej
Daredevil: Odrodzenie fot. Disney+
Marvel Studios zakończyło zdjęcia do nowego Punishera, który powstaje jako specjalny projekt dla Disney+. W tytułową rolę ponownie wciela się Jon Bernthal, który nie tylko powraca jako Frank Castle, ale również współtworzył scenariusz wraz z reżyserem Reinaldo Marcusem Greenem. Nowy Punisher nie jest pełnometrażowym filmem, ale kolejnym specjalem w stylu Wilkołaka nocą – samodzielną historią trwającą do 60 minut, utrzymaną w stylu brutalnego thrillera akcji.

Poniżej możecie zobaczyć krótkie wideo na którym Bernthal dziękuję ekipie nagraniowej w ostatni dzień zdjęć:

W związku z zakończeniem pracy nad tym projektem, aktor prawdopodobnie znajdzie się teraz na planie zdjęciowym Spider-man: Całkiem nowy dzień, w którym postać Punishera pełni dużą rolę.

Za zdjęcia odpowiada Robert Elswit, nagrodzony Oscarem operator Aż poleje się krew i autor nocnych ujęć w Nightcrawlerze. Prawdopodobnie to właśnie chęć odtworzenia mroku i ulicznego klimatu przekonała Marvel do współpracy z nim. Producent Brad Winderbaum opisuje projekt jako „strzał z dubeltówki, pełen emocji i bólu, jakiego oczekują fani Franka Castle’a”.

Premiera „Punishera” planowana jest na 2026 rok i ma zbiec się z debiutem 2. sezonu Daredevil: Born Again, zaplanowanym na marzec tego samego roku.

Punisher - zdjęcia z planu

Punisher - zdjęcia z planu (Jon Bernthal)

arrow-left
Punisher - zdjęcia z planu (Jon Bernthal)
Źródło:
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Powiązane filmy
2026
The Punisher Special Presentation Kryminał

