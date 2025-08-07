Zdjęcia do Punishera zakończone. Jon Bernthal dziękuje ekipie filmowej
Zakończyły się nagrania do specialu na Disney+ o Franku Castle. Jon Bernthal, grający morderczego mściciela podziękował gorąco swojej ekipie filmowej
Marvel Studios zakończyło zdjęcia do nowego Punishera, który powstaje jako specjalny projekt dla Disney+. W tytułową rolę ponownie wciela się Jon Bernthal, który nie tylko powraca jako Frank Castle, ale również współtworzył scenariusz wraz z reżyserem Reinaldo Marcusem Greenem. Nowy Punisher nie jest pełnometrażowym filmem, ale kolejnym specjalem w stylu Wilkołaka nocą – samodzielną historią trwającą do 60 minut, utrzymaną w stylu brutalnego thrillera akcji.
Poniżej możecie zobaczyć krótkie wideo na którym Bernthal dziękuję ekipie nagraniowej w ostatni dzień zdjęć:
W związku z zakończeniem pracy nad tym projektem, aktor prawdopodobnie znajdzie się teraz na planie zdjęciowym Spider-man: Całkiem nowy dzień, w którym postać Punishera pełni dużą rolę.
Za zdjęcia odpowiada Robert Elswit, nagrodzony Oscarem operator Aż poleje się krew i autor nocnych ujęć w Nightcrawlerze. Prawdopodobnie to właśnie chęć odtworzenia mroku i ulicznego klimatu przekonała Marvel do współpracy z nim. Producent Brad Winderbaum opisuje projekt jako „strzał z dubeltówki, pełen emocji i bólu, jakiego oczekują fani Franka Castle’a”.
Premiera „Punishera” planowana jest na 2026 rok i ma zbiec się z debiutem 2. sezonu Daredevil: Born Again, zaplanowanym na marzec tego samego roku.
Punisher - zdjęcia z planu
Źródło: worldofreel.com
