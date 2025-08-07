Jak zapowiada się powrót do Oz? Kolejne sceny z Wicked: Na dobre zachwycają!

fot. Universal Pictures

Reklama

Oficjalny profil filmu Wicked: Na dobre na platformie X (dawniej Twitter) opublikował nowe wideo zza kulis, ujawniające kolejne kadry z nadchodzącej drugiej części, a także dwa nowe plakaty. Zobaczcie, jak zapowiada się film - pojawiły się niepublikowane wcześniej sceny!

Wicked: Na dobre - nowe wideo

ROZWIŃ ▼

Wicked: Na dobre - nowe plakaty

Nowe plakaty z głównymi bohaterkami - Elphabą i Glindą znajdują się na pierwszych dwóch slajdach galerii.

Wicked: Na dobre - plakat Zobacz więcej Reklama

Nowe stroje Elphaby i Glindy w pełnej okazałości! Nowe zdjęcie z Wicked: Na dobre

Wicked: Na dobre - fabuła, obsada, data premiery

Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.

W głównych rolach powrócą Cynthia Erivo i Ariana Grande, a obok nich pojawią się również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater i Marissa Bode. Reżyserem ponownie jest Jon M. Chu.

Premiera kinowa Wicked: Na dobre została zaplanowana na 21 listopada, czyli około rok po pierwszej części.