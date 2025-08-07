placeholder
Mafia: The Old Country - recenzje już w sieci. Nowa odsłona serii podzieliła recenzentów

Mafia: The Old Country mocno różni się od poprzednich odsłon serii. Gra jest krótsza i zdecydowanie bardziej liniowa od poprzedniczek, co nie wszystkim przypadło do gustu.
Mafia: The Old Country fot. 2K
Mafia: Dawne Strony to nowa odsłona popularnej serii gier opowiadającej o działalności tytułowej organizacji przestępczej. Tym razem twórcy zabierają graczy w podróż na Sycylię, na początku XX wieku. Znaczących zmian doczekała się również rozgrywka. Zrezygnowano z dużego, otwartego świata pełnego aktywności, stawiając zamiast tego na bardziej liniowy gameplay i większy nacisk na fabułę. Wiemy już, czy takie podejście okazało się słuszne.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Mafia: The Old Country. Wynika z nich, że mimo dość ryzykownego kierunku, twórcom udało się stworzyć udaną, ale nie pozbawioną wad odsłonę serii. Krytycy podkreślają, że produkcja jest niezwykle klimatyczna i immersyjna, a przedstawiona w niej historia — choć momentami dość typowa dla gatunku i przewidywalna — potrafi wciągnąć. Inne podejście do rozgrywki i mniejsza skala świata podzieliły jednak recenzentów. Niektórzy uważają, że dzięki temu łatwiej skupić się na narracji, inni zaś piszą wprost, że gameplay jest co najwyżej przeciętny, a nowa Mafia nie wnosi niczego świeżego, co pozwoliłoby jej wyróżnić się na tle podobnych tytułów.

Mafia: The Old Country wykorzystuje swoją oszałamiającą scenerię, by opowiedzieć znaną historię o lojalności i rodzinie, wspieraną przez dobrze dobraną obsadę postaci - napisano w recenzji serwisu GameSpot. 

Mafia: The Old Country pod względem wizualnym jest spektakularnym sukcesem. Niestety… rozgrywka jest przeciętna; funkcjonalna, choć niezbyt przyjemna - stwierdził Hamish Lindsay z portalu Stevivor.

Nie jest to najbardziej pomysłowa gra akcji, ale z pewnością jedna z najbardziej immersyjnych, w jakie zagrasz w tym roku. To bardziej skondensowana i skupiona odsłona serii Mafia, która zamienia rozmach na opowieść i budowanie świata — i właśnie dzięki temu oferuje coś cicho wyjątkowego - dodaje Omi Koulas z Checkpoint Gaming. 

Średnia ocen gry Mafia: Dawne Strony w serwisie Opencritic wynosi na ten moment 73/100 na podstawie 16 opinii krytyków. Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami:

  • GameSpot - 6/10
  • DualShockers - 8,5/10
  • Wccftech - 8/10
  • Checkpoint Gaming - 8,5/10
  • GamingBolt - 8/10
  • Stevivor - 5/10

Zobaczcie też premierowy zwiastun gry.

Źródło: opencritic.com

