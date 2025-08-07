Mafia: The Old Country - recenzje już w sieci. Nowa odsłona serii podzieliła recenzentów
Mafia: Dawne Strony to nowa odsłona popularnej serii gier opowiadającej o działalności tytułowej organizacji przestępczej. Tym razem twórcy zabierają graczy w podróż na Sycylię, na początku XX wieku. Znaczących zmian doczekała się również rozgrywka. Zrezygnowano z dużego, otwartego świata pełnego aktywności, stawiając zamiast tego na bardziej liniowy gameplay i większy nacisk na fabułę. Wiemy już, czy takie podejście okazało się słuszne.
W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Mafia: The Old Country. Wynika z nich, że mimo dość ryzykownego kierunku, twórcom udało się stworzyć udaną, ale nie pozbawioną wad odsłonę serii. Krytycy podkreślają, że produkcja jest niezwykle klimatyczna i immersyjna, a przedstawiona w niej historia — choć momentami dość typowa dla gatunku i przewidywalna — potrafi wciągnąć. Inne podejście do rozgrywki i mniejsza skala świata podzieliły jednak recenzentów. Niektórzy uważają, że dzięki temu łatwiej skupić się na narracji, inni zaś piszą wprost, że gameplay jest co najwyżej przeciętny, a nowa Mafia nie wnosi niczego świeżego, co pozwoliłoby jej wyróżnić się na tle podobnych tytułów.
Średnia ocen gry Mafia: Dawne Strony w serwisie Opencritic wynosi na ten moment 73/100 na podstawie 16 opinii krytyków. Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami:
- GameSpot - 6/10
- DualShockers - 8,5/10
- Wccftech - 8/10
- Checkpoint Gaming - 8,5/10
- GamingBolt - 8/10
- Stevivor - 5/10
Zobaczcie też premierowy zwiastun gry.
Źródło: opencritic.com
