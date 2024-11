Deep na nowym stanowisku w The Boys! Zabawna parodia gabinetu Donalda Trumpa

fot. Prime Video

The Boys znani są z tego, że w swoich mediach społecznościowych często nawiązują do wydarzeń z prawdziwego świata. W satyryczny sposób przekształcają je do rzeczywistości serialu. Niedawno produkcja od Prime Video parodiowała Donalda Trumpa, który skorzystał z drive-thru w McDonald's.

Na kontach Vought International na Instagramie oraz X pojawiło się ogłoszenie, że Deep został szefem Departamentu Ochrony Ziemi, czyli Department of Preserving Earth, w skrócie DOPE. Ten akronim można przetłumaczyć, jako narkotyk albo idiota. Jak wiemy postać nie jest zbyt inteligenta, przez co kilka razy wpadła w kłopoty, ale też dostarczyła sporo humoru. Serial nawiązuje tym do ogłoszenia gabinetu przez prezydenta elekta - Donalda Trumpa. Vivek Ramaswamy i Elon Musk zostali wybrani do prowadzenia Department of Government Efficiency, czyli w skrócie DOGE. Akronim kojarzy się z internetowym memem, który w Polsce znamy jako pieseł. Ponadto skrót nawiązuje do kryptowaluty Doge Coin od Muska.

W podpisie ogłoszenia Vought napisano, że Deep w tej roli będzie ściśle współpracował ze swoim najlepszym przyjacielem Homelanderem, aby uczynić nasze oceany trochę bardziej Super.

Po jego spektakularnym sukcesie jako szefa Crime Analtics nie mamy wątpliwości, że wszystko pójdzie jak po maśle!

Przypomnijmy, że według nowych doniesień zdjęcia do finałowego sezonu mają rozpocząć się pod koniec listopada. Już wcześniej Karl Urban wyjawił, że 5. sezon pojawi się na Prime Video dopiero w 2026 roku. Prawdopodobnie wcześniej premierę będzie mieć 2. seria Pokolenia V. Ponadto powstaną nowe spin-offy: Vought Rising skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront, a akcja drugiego serialu będzie rozgrywać się w Meksyku.