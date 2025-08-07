placeholder
Pierwsze recenzje 2. sezonu Wednesday. Czy trzyma poziom pierwszej odsłony?

Znamy pierwsze recenzje krytyków - dzień po premierze pierwszej połowy 2. sezonu Wednesday sprawdzamy, jak wypadły nowe odcinki jednego z największych hitów platformy Netflix. Jak wypada w porównaniu do szalenie popularnego 1. sezonu?
Znamy pierwsze recenzje krytyków - dzień po premierze pierwszej połowy 2. sezonu Wednesday sprawdzamy, jak wypadły nowe odcinki jednego z największych hitów platformy Netflix. Jak wypada w porównaniu do szalenie popularnego 1. sezonu?
Wednesday - sezon 2 Netflix
Drugi sezon Wednesday zdobył wynik 84% w serwisie Rotten Tomatoes. W większości recenzje okazały się pozytywne, choć pojawiały się komentarze, że nowe odcinki są poziom niżej, niż poprzednia odsłona serialu. Jeśli ktoś jest jednak fanem serialu, nie powinien się bardzo zawieść. 

Przeczytaj naszą recenzję pierwszej części 2. sezonu Wednesday

Wednesday 2 - pierwsze recenzje 

Jak serial wypada pod względem oczekiwań, które narosły przez przeszło trzy lata oczekiwania na kolejny sezon? Krytycy są zgodni - pomimo tego, warto było trochę poczekać. Wednesday dalej sprawia dużo radości z oglądania i powinien spełnić oczekiwania tych, którzy pokochali pierwszą odsłonę. Pomimo podobieństw, 2. sezon jest nieco mroczniejszy i mniej młodzieżowy, jednak dalej to mroczna komedia. Pojawiały się głosy zarówno pochwalające zmiany względem pierwszego sezonu i nieco większą pewność siebie twórców, jak i krytyka zbytniej zawiłości czy braku większych zaskoczeń. Mała liczba odcinków na start pozostawia poczucie niedosytu - choć krytycy są podzieleni i znalazły się zarówno opinie o sensowności podzielenia sezonu na pół, jak i całkowicie odwrotne. 

Fabularnie znacznie mniej skupiamy się na wątkach romantycznych i problemach nastolatków - tak, jak było to zapowiadane już wcześniej. Więcej czasu poświęcono osobistym zmaganiom i rozwijaniu postaci Wednesday, a także reszcie rodziny Addamsów - to przypadnie do gustu starszym odbiorcom, młodszym być może niekoniecznie. Przejawia się mroczniejszy klimat, a także jest bardziej brutalnie - pojawia się zdecydowanie więcej krwi. Zagadka także jest znacznie bardziej złożona i skomplikowana, zwroty akcji są ekscytujące, choć jak na razie raczej łagodne. Pojawiły się opinie o większym podobieństwie nowego sezonu do filmów o rodzinie Addamsów. 

Występ Jenny Ortegi nie zawiódł - dalej świetnie wciela się w główną bohaterkę, a nawet wydaje się, że czuje się jeszcze pewniej w tej dopracowanej już do perfekcji roli. Nie brakuje sarkazmu i czarnego humoru, jednak według niektórych krytyków jest on nieco mniej charakterystyczny i łatwiejszy do zapomnienia, niż w 1. sezonie. Wśród najciekawszych relacji przejawiała się przede wszystkim Wednesday i Morticia. 

Jak na razie nie pojawiła się scena, która mogłaby dorównać popularności słynnej scenie tańca Wednesday z 1. sezonu - ta z kolei odegrała ogromną rolę w rozpoznawalności serialu w 2022 roku, stając się viralem na TikToku. Są jednak inne memy, a także nowości w ścieżce dźwiękowej. Odbicie w serialu znalazł też charakterystyczny styl Tima Burtona, który wyreżyserował odcinki 1 i 4. Pojawiają się elementy animacji poklatkowej oraz gotycka estetyka - według niektórych recenzentów, jest ona teraz nawet wyraźniejsza, niż w poprzednim sezonie. Sceny animowane były nawet porównywane do Gnijącej Panny Młodej czy Frankenwinnie.

Powstanie spin-off Wednesday? Twórcy mają inny priorytet

Wednesday 2 - fabuła, data premiery 

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

2 sezon Wednesday zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich jest już dostępna na Netflixie, zaś druga zadebiutuje 3 września

Wednesday - 2. sezon

Wednesday - 2. sezon
fot. Netflix
Źródło: rottentomatoes

