Dzień Dobry TVN z nową parą prowadzących. Kto ją stworzy?

Program Dzień Dobry TVN jest emitowany na antenie TVN od 3 września 2005 roku. W tym roku format świętuje swoje 20-lecie istnienia. Z tej okazji na wiernych fanów śniadaniówki czeka sporo niespodzianek. Jedną z nich jest powrót na antenę dawnych prowadzących, którzy prowadzą jej specjalne wydania. Do tej roli po latach na chwilę powrócili m.in. Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Magda Mołek Marcin Miller czy Jolanta Pieńkowska. Okazuje się, że już niebawem grono stałych gospodarzy programu się powiększy.

Dzień Dobry TVN z nowym duetem prowadzących

Obecnie w programie Dzień Dobry TVN widzowie mogą oglądać następujące pary prowadzących: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Sndra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Do tego grona jeszcze w październiku 2025 roku dołączą Małgorzata Tomaszewska oraz Jan Pirowski, którzy stworzą piąty duet. Oboje mają już doświadczenie w prowadzeniu programów telewizyjnych na żywo. Małgorzata Tomaszewska przez kilka ostatnich lat była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła takie programy jak Pytanie na śniadanie czy The Voice Senior. Jan Pirowski jest natomiast gospodarzem Mam Talent!. Nowi prowadzący Dzień Dobry TVN zadebiutują na antenie w niedzielę 5 października 2025 roku od 7:45.