Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dzień Dobry TVN z nową parą prowadzących. Kto ją stworzy?

Dzień Dobry TVN świętuje w tym roku 20 lat, a już niebawem do programu dołączą nowi prowadzący. Poznajcie szczegóły.
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  dzień dobry tvn 
fot. TVN
Reklama

Program Dzień Dobry TVN jest emitowany na antenie TVN od 3 września 2005 roku. W tym roku format świętuje swoje 20-lecie istnienia. Z tej okazji na wiernych fanów śniadaniówki czeka sporo niespodzianek. Jedną z nich jest powrót na antenę dawnych prowadzących, którzy prowadzą jej specjalne wydania. Do tej roli po latach na chwilę powrócili m.in. Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Magda Mołek Marcin Miller czy Jolanta Pieńkowska. Okazuje się, że już niebawem grono stałych  gospodarzy programu się powiększy.

Dzień Dobry TVN z nowym duetem prowadzących 

Obecnie w programie Dzień Dobry TVN widzowie mogą oglądać następujące pary prowadzących: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Sndra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Do tego grona jeszcze w październiku 2025 roku dołączą Małgorzata Tomaszewska oraz Jan Pirowski, którzy stworzą piąty duet. Oboje mają już doświadczenie w prowadzeniu programów telewizyjnych na żywo. Małgorzata Tomaszewska przez kilka ostatnich lat była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła takie programy jak Pytanie na śniadanie czy The Voice Senior. Jan Pirowski jest natomiast gospodarzem Mam Talent!. Nowi prowadzący Dzień Dobry TVN zadebiutują na antenie w niedzielę 5 października 2025 roku od 7:45. 

Źródło: Pomponik

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  dzień dobry tvn 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Mumia
-
Plotka

Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów

2 Azyl Arkham
-
Plotka

Gwiazda The Crown zagra w Batmanie 2? Ta postać może potwierdzać pojawienie się grupy złoczyńców

3 Złotowłosa
-

Złotowłosa: nowy thriller Wojciecha Chmielarza jeszcze w październiku

4 Priem Video październik 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na październik 2025. Nieczysta gra, Lazarus i inne

5 Avatar
-

Trudno o CGI lepsze niż w Avatarze. Reżyser zdradza swój sekret

6 HBO Max październik
-

HBO Max - nowości na 1-15 października 2025. Seria Obecność, To: Rozdział 2 i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV