Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

Edyta Herbuś jest polską tancerką, aktorką i osobowością telewizyjną. Sławę przyniósł jej udział w dwóch edycjach programu Taniec z Gwiazdami, gdzie partnerowała Jakubowi Wesołowskiemu i Marcinowi Mroczkowi. Z biegiem czasu jej sława i rozpoznawalność rosła, co postanowiła wykorzystać. Dziś można ją oglądać także w filmach i serialach oraz programach telewizyjnych. . Zdecydowała się podjąć kolejne wyzwanie artystyczne. Od 5 września 2025 roku tancerkę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o niej wiedzieć?

Ile lat ma Edyta Herbuś i skąd pochodzi?

Edyta Herbuś urodziła się 26 lutego 1981 roku. W 2025 roku skończyła 44 lata. Pochodzi z Kielc.

Jakie wykształcenie ma Edyta Herbuś?

Edyta Herbuś ukończyła Technikum Poligraficzne w Kielcach oraz dwuletnie studium charakteryzacji i wizażu teatralno-filmowego. W 2011 roku Edyta Herbuś wyjechała do USA, gdzie uczyła się aktorstwa u Bernarda Hillera.

Ile wzrostu ma Edyta Herbuś?

Edyta Herbuś ma 156 centymetrów wzrostu.

Czy Edyta Herbuś jest w związku?

Edyta Herbuś jest związana z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Para zaczęła się spotykać w 2017 roku, a w 2022 roku świętowała 5. rocznicę związku. Tancerka i jej partner rzadko jednak pokazują się razem publicznie i nie zdarzają szczegółów dotyczących ich relacji. Piotr Bukowiecki był wcześniej związany z Dorotą Gardias, z którą ma córkę, Hanię. Mężczyzna ma jeszcze dwoje dzieci z wcześniejszego związku.

Czy Edyta Herbuś ma rodzeństwo?

Edyta Herbuś ma dwóch braci - Michała i Rafała.

Jak rozwijała się kariera taneczna i medialna Edyty Herbuś?

Edyta Herbuś tańcem zajmowała się od 9. roku życia. Zdobyła kategorię „S” w tańcach latynoamerykańskich. Jest wielokrotną laureatką i finalistka rozlicznych konkursów tanecznych. W 2008 roku zwyciężyła w Konkursie Tańca Eurowizji, gdzie wystartowała w parze z Marcinem Mroczkiem. W 2005 roku zaczęła występować w programie Taniec z Gwiazdami, który przyniósł jej rozpoznawalność. Jeszcze w czasie programu Edyta Herbuś stawiała pierwsze kroki na aktorskiej drodze, grywając epizody w serialach. Na przestrzeni lat wystąpiła między innymi w produkcjach: Tylko miłość, Samo życie, Klan, Bodo, Pierwsza miłość czy Przyjaciółki. W 2010 roku zaczęła ponadto tańczyć w Operze Narodowej oraz występować w teatrze.

Edyta Herbuś wystąpiła także w licznych programach telewizyjnych – jako uczestniczka, prowadząca oraz jurorka. Wśród nich można wymienić między innymi: Jak oni śpiewają?, W rytmie MTV, Przebojowe dzieci, Królowie Densfloru czy Lip Sync Battle. Prowadziła program You Can Dance – nowa generacja.

Edyta Herbuś prowadzi profil na Instagramie o nazwie @edytaherbus.