Del Toro o anulowanym projekcie DC. Reżyser miał kręcić magiczną Ligę Sprawiedliwości?

Reżyser Frankensteina Guillermo del Toro ujawnił nowe szczegóły dotyczące niezrealizowanego filmu Justice League Dark, w tym informacje o obsadzie, bohaterach oraz planowanym cameo Batmana. Reżyser potwierdził, że czerpał inspirację z pracy Alana Moore’a nad Constantinem, a w filmie mieli pojawić się Potwór z bagien, Etrigan, czy Zatanna. Podczas rozmowy o Frankensteinie został zapytany o plotki dotyczące rzekomego angażu Colina Farrella jako Constantine’a, lecz zdementował te doniesienia.

Nie, nie byłem na etapie obsady. Wiedziałem jedynie, że Doug Jones miał grać Deadmana.

Twórca dodał, że Constantine był głównym bohaterem filmu, a scenariusz w jego opinii idealnie splatał wszystkie wątki. Reżyser ujawnił też, że w filmie przewidziano krótkie cameo Batmana: bohaterowie potrzebowali samolotu i trafiali do biura Bruce’a Wayne’a.

Czym jest Justice League Dark?

Justice League Dark to drużyna bohaterów z komiksów DC, skupiająca postacie zajmujące się magią, zjawiskami nadnaturalnymi i mrocznymi zagrożeniami, których nie są w stanie pokonać klasyczni herosi pokroju Supermana czy Batmana.

Del Toro zdradził, że nigdy nie rozmawiał z Jamesem Gunnem o powrocie do projektu i że scenariusz wciąż istnieje, lecz nie powstały żadne materiały graficzne. Wspomniał także o jednej ze swoich ulubionych scen akcji – pościgu, w którym Deadman przeskakuje między ciałami kolejnych ludzi. James Gunn, komentując kiedyś możliwość powrotu do tej wersji Justice League Dark, zaznaczył, że nigdy nie słyszał od del Toro chęci realizacji projektu i że wiele podobnych plotek bywa z czasem wyolbrzymianych.