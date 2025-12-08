Del Toro o anulowanym projekcie DC. Reżyser miał kręcić magiczną Ligę Sprawiedliwości?
Guillermo del Toro ujawnił nieznane wcześniej szczegóły swojego niezrealizowanego filmu Justice League Dark. Reżyser opisał plany dotyczące obsady, bohaterów i cameo innego znanego supebohatera.
Reżyser Frankensteina Guillermo del Toro ujawnił nowe szczegóły dotyczące niezrealizowanego filmu Justice League Dark, w tym informacje o obsadzie, bohaterach oraz planowanym cameo Batmana. Reżyser potwierdził, że czerpał inspirację z pracy Alana Moore’a nad Constantinem, a w filmie mieli pojawić się Potwór z bagien, Etrigan, czy Zatanna. Podczas rozmowy o Frankensteinie został zapytany o plotki dotyczące rzekomego angażu Colina Farrella jako Constantine’a, lecz zdementował te doniesienia.
Twórca dodał, że Constantine był głównym bohaterem filmu, a scenariusz w jego opinii idealnie splatał wszystkie wątki. Reżyser ujawnił też, że w filmie przewidziano krótkie cameo Batmana: bohaterowie potrzebowali samolotu i trafiali do biura Bruce’a Wayne’a.
Czym jest Justice League Dark?
Justice League Dark to drużyna bohaterów z komiksów DC, skupiająca postacie zajmujące się magią, zjawiskami nadnaturalnymi i mrocznymi zagrożeniami, których nie są w stanie pokonać klasyczni herosi pokroju Supermana czy Batmana.
Del Toro zdradził, że nigdy nie rozmawiał z Jamesem Gunnem o powrocie do projektu i że scenariusz wciąż istnieje, lecz nie powstały żadne materiały graficzne. Wspomniał także o jednej ze swoich ulubionych scen akcji – pościgu, w którym Deadman przeskakuje między ciałami kolejnych ludzi. James Gunn, komentując kiedyś możliwość powrotu do tej wersji Justice League Dark, zaznaczył, że nigdy nie słyszał od del Toro chęci realizacji projektu i że wiele podobnych plotek bywa z czasem wyolbrzymianych.
Źródło: comicbookmovie.com
