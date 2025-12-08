placeholder
Reklama
placeholder

Tak mógł wyglądać Kapitan Ameryka w oryginalnych Avengers. Czy byłoby lepiej?

Nowo odkryte ujęcia zza kulis ukazują alternatywny, bardziej wierny kostium Kapitana Ameryki z Avengers. Pojedyncza zmiana w masce znacząco poprawia proporcje stroju.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Kapitan Ameryka 
kostium avengers chris evans MCU
Reklama

Nowo odkryte zdjęcia zza kulis pierwszych Avengers ujawniły alternatywną wersję kostiumu Kapitana Ameryki, uznawanego za jeden z najbardziej kontrowersyjnych strojów Steve’a Rogersa w MCU. Wersja ta prezentuje ulepszony projekt maski z odsłoniętymi uszami, dzięki czemu Chris Evans wygląda znacznie bliżej swojego komiksowego odpowiednika.

Kostium z filmu z 2012 roku często krytykowano za zbyt jaskrawy kolor i obcisły, komiksowy wygląd, który odstawał od bardziej taktycznych wersji znanych z pozostałych produkcji MCU. Alternatywny projekt z nowych zdjęć pokazuje, że zaledwie jedna zmiana – otwarte uszy w masce – wyraźnie poprawiała proporcje całego stroju.

Chris Evans wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie przepadał za tym kostiumem. Jego niewygoda przy noszeniu maski stała się inspiracją do kultowej kwestii z Avengers: Endgame gdzie Mściciele śmiali się z starego kostiumu opinającego tyłek Steve'a Rogersa. Scenarzyści Stephen McFeely i Christopher Markus tłumaczyli, że to właśnie kłopotliwy design hełmu — zwłaszcza zakryte uszy — był głównym powodem niechęci aktora, który żartował, że „nie wierzy, że zrobił cały film w czymś takim”.

Steve Rogers według plotek może powrócić w Avengers: Doomsday, które trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Kapitan Ameryka 
kostium avengers chris evans MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Justice League Dark
-

Del Toro o anulowanym projekcie DC. Reżyser miał kręcić magiczną Ligę Sprawiedliwości?

2 Spider-Noir
-

Nowa reklama Spider-Man Noir. Ben Reilly w swoim kostiumie

3 Warner Bros. Discovery logo
-

Gigantyczna nowa oferta za Warnera od Paramount! To próba wrogiego przejęcia

4 Uniwersum Gry o tron
-

Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista

5 Jedna bitwa za drugą
-

Złote Globy 2026 - nominacje. Bez niespodzianek - oczekiwane hity na prowadzeniu!

6 Supergirl
-
Plotka

Nowy opis zwiastuna Supergirl. Krypto naprawdę nie lubi Supermana

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV