Tak mógł wyglądać Kapitan Ameryka w oryginalnych Avengers. Czy byłoby lepiej?

Nowo odkryte zdjęcia zza kulis pierwszych Avengers ujawniły alternatywną wersję kostiumu Kapitana Ameryki, uznawanego za jeden z najbardziej kontrowersyjnych strojów Steve’a Rogersa w MCU. Wersja ta prezentuje ulepszony projekt maski z odsłoniętymi uszami, dzięki czemu Chris Evans wygląda znacznie bliżej swojego komiksowego odpowiednika.

Kostium z filmu z 2012 roku często krytykowano za zbyt jaskrawy kolor i obcisły, komiksowy wygląd, który odstawał od bardziej taktycznych wersji znanych z pozostałych produkcji MCU. Alternatywny projekt z nowych zdjęć pokazuje, że zaledwie jedna zmiana – otwarte uszy w masce – wyraźnie poprawiała proporcje całego stroju.

Chris Evans wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie przepadał za tym kostiumem. Jego niewygoda przy noszeniu maski stała się inspiracją do kultowej kwestii z Avengers: Endgame gdzie Mściciele śmiali się z starego kostiumu opinającego tyłek Steve'a Rogersa. Scenarzyści Stephen McFeely i Christopher Markus tłumaczyli, że to właśnie kłopotliwy design hełmu — zwłaszcza zakryte uszy — był głównym powodem niechęci aktora, który żartował, że „nie wierzy, że zrobił cały film w czymś takim”.

Steve Rogers według plotek może powrócić w Avengers: Doomsday, które trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada