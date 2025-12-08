placeholder
Reklama
placeholder

Nowa reklama Spider-Man Noir. Ben Reilly w swoim kostiumie

Nadciąga Spider-Noir, nowy projekt Sony, który przeniesie widzów do brudnych zaułków Nowego Jorku lat 30. Najnowsza reklama pokazuje Bena Reilly’ego strzelającego pajęczyną.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Spider-Man Noir 
spider-verse plakat
Spider-Noir
Reklama

Przez kilka lat Sony próbowało w pełni wykorzystać markę Spider-Mana. Studio rozwijało liczne projekty osadzone wokół postaci z uniwersum Spider-Mana, przede wszystkim filmy należące do Sony-verse. Franczyza jednak nie przypadła do gustu widowni, ale firma nadal stara się kapitalizować bogate IP Człowieka-Pająka projektami powiązanymi z Spider-Verse, w tym nadchodzącym serialem osadzonym w latach 30., Spider-Noir.

Pierwszy plakat produkcji jakiś czas temu pojawił się w sieci, ale to nie wszystko, co otrzymaliśmy z długo oczekiwanego projektu. Niedawno zauważono również ruchomą reklamę na stoisku Spider-Noir na konwencie. Pokazuje ona Bena Reilly’ego strzelającego pajęczyną.

O czym będzie Spider-Man: Noir?

Animacja przedstawi Bena Reilly’ego, znanego również jako Spider-Noir. Reilly jest prywatnym detektywem żyjącym w latach 30., który jednocześnie twardym bohaterem mierzącym się z kryminalnym podziemiem Nowego Jorku. Choć serial jest w produkcji od dłuższego czasu, frustrująco mało informacji wyciekło na jego temat. Na szczęście wraz ze zbliżającą się premierą pojawia się coraz więcej szczegółów.

Spider-Man: Noir - plakat

Spider-Noirmateriały prasowe

Źródło: comicbookmovie.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Spider-Man Noir 
spider-verse plakat
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Kapitan Ameryka
-

Tak mógł wyglądać Kapitan Ameryka w oryginalnych Avengers. Czy byłoby lepiej?

2 Justice League Dark
-

Del Toro o anulowanym projekcie DC. Reżyser miał kręcić magiczną Ligę Sprawiedliwości?

3 Warner Bros. Discovery logo
-

Gigantyczna nowa oferta za Warnera od Paramount! To próba wrogiego przejęcia

4 Uniwersum Gry o tron
-

Filmy, seriale i uniwersa, które Netflix może przejąć od Warner Bros. Oto szczegółowa lista

5 Jedna bitwa za drugą
-

Złote Globy 2026 - nominacje. Bez niespodzianek - oczekiwane hity na prowadzeniu!

6 Supergirl
-
Plotka

Nowy opis zwiastuna Supergirl. Krypto naprawdę nie lubi Supermana

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV