Nowa reklama Spider-Man Noir. Ben Reilly w swoim kostiumie
Nadciąga Spider-Noir, nowy projekt Sony, który przeniesie widzów do brudnych zaułków Nowego Jorku lat 30. Najnowsza reklama pokazuje Bena Reilly’ego strzelającego pajęczyną.
Przez kilka lat Sony próbowało w pełni wykorzystać markę Spider-Mana. Studio rozwijało liczne projekty osadzone wokół postaci z uniwersum Spider-Mana, przede wszystkim filmy należące do Sony-verse. Franczyza jednak nie przypadła do gustu widowni, ale firma nadal stara się kapitalizować bogate IP Człowieka-Pająka projektami powiązanymi z Spider-Verse, w tym nadchodzącym serialem osadzonym w latach 30., Spider-Noir.
Pierwszy plakat produkcji jakiś czas temu pojawił się w sieci, ale to nie wszystko, co otrzymaliśmy z długo oczekiwanego projektu. Niedawno zauważono również ruchomą reklamę na stoisku Spider-Noir na konwencie. Pokazuje ona Bena Reilly’ego strzelającego pajęczyną.
O czym będzie Spider-Man: Noir?
Animacja przedstawi Bena Reilly’ego, znanego również jako Spider-Noir. Reilly jest prywatnym detektywem żyjącym w latach 30., który jednocześnie twardym bohaterem mierzącym się z kryminalnym podziemiem Nowego Jorku. Choć serial jest w produkcji od dłuższego czasu, frustrująco mało informacji wyciekło na jego temat. Na szczęście wraz ze zbliżającą się premierą pojawia się coraz więcej szczegółów.
Spider-Man: Noir - plakat
