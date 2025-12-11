Nowe Igrzyska śmierci - wracają Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson. Ale jak to możliwe w prequelu?!
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek to najnowsza odsłona franczyzy, która rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami oryginału. Oficjalnie potwierdzono, że Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson powrócą do swoich ról z pierwszego filmu. Jak to możliwe?!
Deadline, Variety i The Hollywood Reporter potwierdzają, że Josh Hutcherson i Jennifer Lawrence zagrają w filmie Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek. To ich powrót do franczyzy po wielu latach, ponieważ ostatni raz wcielili się w swoje postacie w 2015 roku. Jak to możliwe, że pojawią się ponownie, skoro historia rozgrywa się 24 lata wcześniej?
Nowe Igrzyska śmierci - Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson w obsadzie
Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek to film oparty na książce pod tym samym tytułem, więc z tego powodu wiemy, dlaczego Peeta i Katniss powracają na ekranie. W powieści znajduje się scena, w której oboje słuchają historii Haymitcha Abernathy’ego (Woody Harrelson grał tę postać) o jego pierwszych Igrzyskach Śmierci – a właśnie o nich opowiada nowy film.
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - opis fabuły
W podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe Igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden. W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę trafi dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich znajdzie się szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.
Za kamerą ponownie stanął Francis Lawrence, który wyreżyserował cztery z pięciu części Igrzysk śmierci.
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek – premiera w kinach 20 listopada 2026 roku. Zainteresowanie już bije rekordy popularności – pierwszy zwiastun filmu jest jednym z najchętniej oglądanych w historii studia Lionsgate.
Źródło: deadline.com
