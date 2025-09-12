placeholder
Reklama
placeholder

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Emma Pokromska karierę na ekranie zaczęła jako kilkuletnie dziecko. Wystąpiła zarówno w kinie, jak i w telewizji. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktoria Milena Szafrańska
Wiktoria Milena Szafrańska
Tagi:  rodzinka.pl 
Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?_12_09_25 fot. TVP
Reklama

Polacy od lat chętnie oglądają seriale rodzinne, a jednym z największych hitów ostatnich lat była Rodzinka.pl. Po pięcioletniej przerwie produkcja powróciła na ekrany, zyskując nowe życie i ponownie przyciągając rzesze widzów. W najnowszym sezonie pojawiła się również nowa postać - Maja Boska, w którą wciela się Emma Pokromska. Serialowa córka Tomka (Maciej Musiał) i Magdy (Olga Kalicka) ma już na swoim koncie pierwsze doświadczenia aktorskie, a udział w popularnym serialu otwiera przed nią kolejne możliwości rozwoju.

Ile lat ma Emma Pokromska i skąd pochodzi?

Aktorka wcielająca się w córkę Tomka i Magdy w serialu Rodzinka.pl powinna mieć - biorąc pod uwagę przerwę w emisji - około 6 lat. Emma Pokromska wygląda jednak na starszą, mniej więcej dwunastoletnią dziewczynkę. Warto podkreślić, że nie ma potwierdzonych informacji dotyczących jej rzeczywistego wieku ani miejsca urodzenia.

Jakie doświadczenie zawodowe ma Emma Pokromska?

Emma Pokromska mimo młodego wieku zdążyła już zdobyć doświadczenie aktorskie. Na dużym ekranie zadebiutowała w 2016 roku w filmie Marie Curie, wcielając się w Ewę Curie - córkę słynnej noblistki. Choć była to drobna rola, pozwoliła jej zaprezentować naturalność i talent przed kamerą. W kolejnych latach pojawiła się także w produkcjach telewizyjnych, m.in. w odcinkach Srebrzysta wróżka oraz Kompensacja. Emma pojawiła się również w widowisku rozrywkowym Świat pełen niespodzianek, które miało lżejszy, estradowy charakter. Przełomowym momentem w jej karierze okazał się jednak angaż do Rodzinki.pl, gdzie wciela się w postać Mai Boskiej. To właśnie ta rola przyniosła jej większe zainteresowanie mediów.

Przypominamy, że nowe odcinki 17. sezonu Rodzinki.pl można oglądać w każdą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2, a także w serwisie TVP VOD

Emma Pokromska ma konto na Instagramie o nazwie @emmapokromska_official

Źródło: tvp.pl

Wiktoria Milena Szafrańska
Wiktoria Milena Szafrańska
Tagi:  rodzinka.pl 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Last of Us: sezon 2, odcinek 6
-

Neil Druckmann o swoim odejściu z serialu The Last of Us. Jaki będzie jego wkład w 3. sezon?

2 Baby Groot (Strażnicy Galaktyki) – 26 cm
-

Ile James Gunn zarobił na postaci Baby Groota? Tyle, co większość artystów komiksowych

3 Wielki marsz (2025)
-

Wielki marsz - zdjęcia zza kulis. To adaptacja jednej z pierwszych książek Kinga w historii

4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle
-
Plotka

To anime może podbić amerykański box office. Prognozy wyższe niż przewidywano

5 Turecka okładki książki Jawbone autorstwa Móniki Ojedy
-

Powieść grozy zmierza na ekran. To nie kolejna ekranizacja Kinga

6 Little Nightmares 3
-

Wkrótce będziecie mogli sprawdzić Little Nightmares 3. Kiedy zadebiutuje demo gry?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV