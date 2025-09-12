Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

fot. TVP

Polacy od lat chętnie oglądają seriale rodzinne, a jednym z największych hitów ostatnich lat była Rodzinka.pl. Po pięcioletniej przerwie produkcja powróciła na ekrany, zyskując nowe życie i ponownie przyciągając rzesze widzów. W najnowszym sezonie pojawiła się również nowa postać - Maja Boska, w którą wciela się Emma Pokromska. Serialowa córka Tomka (Maciej Musiał) i Magdy (Olga Kalicka) ma już na swoim koncie pierwsze doświadczenia aktorskie, a udział w popularnym serialu otwiera przed nią kolejne możliwości rozwoju.

Ile lat ma Emma Pokromska i skąd pochodzi?

Aktorka wcielająca się w córkę Tomka i Magdy w serialu Rodzinka.pl powinna mieć - biorąc pod uwagę przerwę w emisji - około 6 lat. Emma Pokromska wygląda jednak na starszą, mniej więcej dwunastoletnią dziewczynkę. Warto podkreślić, że nie ma potwierdzonych informacji dotyczących jej rzeczywistego wieku ani miejsca urodzenia.

Jakie doświadczenie zawodowe ma Emma Pokromska?

Emma Pokromska mimo młodego wieku zdążyła już zdobyć doświadczenie aktorskie. Na dużym ekranie zadebiutowała w 2016 roku w filmie Marie Curie, wcielając się w Ewę Curie - córkę słynnej noblistki. Choć była to drobna rola, pozwoliła jej zaprezentować naturalność i talent przed kamerą. W kolejnych latach pojawiła się także w produkcjach telewizyjnych, m.in. w odcinkach Srebrzysta wróżka oraz Kompensacja. Emma pojawiła się również w widowisku rozrywkowym Świat pełen niespodzianek, które miało lżejszy, estradowy charakter. Przełomowym momentem w jej karierze okazał się jednak angaż do Rodzinki.pl, gdzie wciela się w postać Mai Boskiej. To właśnie ta rola przyniosła jej większe zainteresowanie mediów.

