Ethan Hawke o karierze córki. Jest dumny, że poszła w jego ślady?

fot. Netflix

Maya Hawke jest córką Ethana Hawke'a (Przed wschodem słońca, Czarny telefon) i Umy Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill). 27-latka jakiś czas temu postanowiła pójść w ślady rodziców i spróbować swoich sił na planie filmowym. Swoją karierę aktorską zaczęła w 2017 roku od miniserialu Małe kobietki, w którym zagrała Jo March. Później pojawiła się między innymi w filmie Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood, który miał swoją premierę w 2019 roku. Jeszcze tego samego roku dała się poznać z roli Robin z serialu Stranger Things. W jednym z wywiadów Ethan Hawke miał okazję odnieść się do tego, co sądzi o sukcesach swojej córki.

Tak Ethan Hawke skomentował karierę córki

Ethan Hawke z pewnością jest dumny z córki. W wywiadzie dla AARP's Movies for Grownups 54-latek dał jednak zrozumienia, że początkowo był przeciwny temu, żeby Maya poszła w jego ślady. Z czasem docenił jednak to, że go nie posłuchała:

Nie obchodziło ją, co myślę. Nie dało się jej powstrzymać i to jest właściwe podejście. Bo jeśli masz takie podejście, to naprawdę nie może się źle skończyć. Moje podejście jest takie: jeśli skupiasz się na sztuce i tym, co możesz jej dać od siebie, będziesz naprawdę szczęśliwy. A jeśli skupiasz się na tym, co sztuka może ci dać w zamian, będziesz naprawdę nieszczęśliwy.

Ethan Hawke dodał, że nie musi dawać rad swojej córce. Przyznał też, że dzięki temu, że Maya dołączyła do branży filmowej, sam może wiele się od niej nauczyć:

Rady są bezużyteczne, jeśli się o nie nie prosi. Jeśli jakiś asystent reżysera będzie jej działał na nerwy, chyba będę w stanie podzielić się dobrym sposobem na to, jak się nie denerwować. Ale ona [Maya] jest naprawdę wyjątkowa. Teraz w takim miejscu, że pomaga mi nie tkwić w latach 90. i zrozumieć, jak teraz działa ta branża.

Warto wspomnieć, że Maya Hawke już niebawem powróci na ekran jako Robin. Pierwsza część piątego i zarazem finałowego sezonu Stranger Things zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku.