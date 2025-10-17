Ethan Hawke o karierze córki. Jest dumny, że poszła w jego ślady?
Maya Hawke odnosi sukcesy w Hollywood. Aktorka jest dobrze znana widzom między innymi z roli w hitowy serialu Stranger Things. Podobnie jak jej mama miała też okazję współpracować z Quentinem Tarantino. Co na temat kariery aktorskiej swojej córki sądzi Ethan Hawke?
Maya Hawke jest córką Ethana Hawke'a (Przed wschodem słońca, Czarny telefon) i Umy Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill). 27-latka jakiś czas temu postanowiła pójść w ślady rodziców i spróbować swoich sił na planie filmowym. Swoją karierę aktorską zaczęła w 2017 roku od miniserialu Małe kobietki, w którym zagrała Jo March. Później pojawiła się między innymi w filmie Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood, który miał swoją premierę w 2019 roku. Jeszcze tego samego roku dała się poznać z roli Robin z serialu Stranger Things. W jednym z wywiadów Ethan Hawke miał okazję odnieść się do tego, co sądzi o sukcesach swojej córki.
Tak Ethan Hawke skomentował karierę córki
Ethan Hawke z pewnością jest dumny z córki. W wywiadzie dla AARP's Movies for Grownups 54-latek dał jednak zrozumienia, że początkowo był przeciwny temu, żeby Maya poszła w jego ślady. Z czasem docenił jednak to, że go nie posłuchała:
Ethan Hawke dodał, że nie musi dawać rad swojej córce. Przyznał też, że dzięki temu, że Maya dołączyła do branży filmowej, sam może wiele się od niej nauczyć:
Warto wspomnieć, że Maya Hawke już niebawem powróci na ekran jako Robin. Pierwsza część piątego i zarazem finałowego sezonu Stranger Things zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku.
Źródło: AARP