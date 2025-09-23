placeholder
Reklama
placeholder

Euforia: Dominic Fike wspomina casting do serialu. Był pod wpływem używek

Premiera 3. sezonu Euforii jest już bliżej, niż dalej. Dominic Fike, który w serialu wciela się w rolę Elliota, niedawno wrócił wspomnieniami do swojego pierwszego castingu przyznając, że zmagał się wtedy z poważnymi problemami. Nie ukrywał też, że dużo zawdzięcza twórcy Euforii.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  euforia 
Dominic Fike euphoria
Zdjęcie z 2. sezonu serialu Euforia fot. HBO
Reklama

Produkcja 3. sezonu serialu Euforia już się rozpoczęła. Według najnowszych informacji kolejna odsłona hitowej produkcji HBO ma doczekać się ośmiu nowych odcinków wiosną 2026 roku. Wiadomo też, że Sam Levinson planuje przeskok czasowy, co oznacza, że bohaterowie jego produkcji nie będą już w liceum. Do swoich ról wrócą między innymi Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Maude Apatow i Colman Domingo oraz Dominic Fike, który w 2. sezonie dał się poznać z roli Elliota. Aktor i muzyk niedawno wrócił wspomnieniami do swojego pierwszego castingu do serialu w szczerym wywiadzie. 

Dominic Fike o castingu do Euforii i tym, jak twórca serialu pomógł mu wyjść na prostą

Dominic Fike nie ma dobrych wspomnień związanych ze swoim pierwszym castingiem do Euforii. W podcaście Daxa Sheparda Armchair Expert aktor wyznał, że początkowo nie miał pojęcia, że stara się o role w tak popularnej produkcji

Nie wiedziałem, co to jest Euforia. Nie miałem pojęcia, że to taki cholernie wielki serial. Nie wiedziałem, kim jest [reżyser] Sam Levinson. Nie znałem nawet Barbie [Ferreiry], Zendayi ani żadnej z innych dziewczyn.

Zaraz potem aktor wspomniał, że podczas castingu był pod wpływem używek:

Jakiś tydzień przed [castingiem] czytałem o aktorze, który spie*rzył swoją robotę. Siedziałem cały wieczór z pewną dziewczyną. Piłem whisky i jadłem grzybki halucynki. Przyszedłem na casting kompletnie na*pany. Śmiałem się z Sama [Levinsona], a wszyscy śmiali się ze mnie, bo ja się z nich śmiałem. 

Dominic Fike nie ukrywał też, że przyszedł na casting spóźniony o pół godziny i śmiał się ze stroju reżysera. Ponadto był przekonany, że nie nadaje się do roli w serialu:

Zapytali mnie, czy dam radę, a ja odpowiedziałem, że nie wiem. Zaczęliśmy czytać, a potem słowa zaczęły mi skakać po stronie. Pomyślałem: ''nie dam sobie rady z tym scenariuszem''. Powiedzieli do mnie: ''Dom, idź odpocząć''. Byli na mnie strasznie wściekli. Pamiętam, jak dzwonili do moich agentów i mówili: ''ten dzieciak już nigdy nie zrobi nic w Hollywood. Jesteśmy wściekli''.

Zobacz także:

Euforia
-

Euforia: Cassie przejdzie przemianę w finałowym sezonie serialu? Sydney Sweeney zdradziła szczegóły

Euforia - serial o życiu nastolatków, którzy walczą z własnymi demonami. Pojawia się w nim mnóstwo kadrów ze zbliżeń, szalonych imprez oraz wulgarnych zachowań.
-

Euforia: sezon 3 - nowe zdjęcie z planu. Skłócone bohaterki znowu razem

Dominic Fike wspomniał też, że po tej sytuacji postanowił wziąć się w garść i stać się lepszym człowiekiem. Po pewnym czasie twórcy serialu znów się do niego odezwali, a Sam Levinson postanowił mu pomóc:

Sam przerobił postać, którą miałem odegrać. Dodał do niej cechy faceta, którego wtedy zobaczył [na castingu]. (...) Potem byłem z nim szczery. Spotkał się ze mną i powiedział: ''wiem, że masz pewne problemy. Ja też je mam. Możemy znaleźć kogoś, kto ci pomoże, ale musisz to zrobić. Podpisz pięcioletni kontrakt. To tylko formalność. Muszę mieć pewność, że mnie nie oszukasz''. Pomyślałem sobie: ''Bracie, rozumiem''. 

Przypomnijmy, że w 2. sezonie Euforii Elliot zaprzyjaźnia się z Rue (Zendaya) i Jules (Hunter Schafer). Łączy ich silna więź, którą zawdzięczają wspólnym zmaganiom z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Euforia - zdjęcia z serialu

arrow-left fot. Eddy Chen/HBO arrow-right

Źródło: YouTube: Armchair Expert with Dax Shepard

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  euforia 
Dominic Fike euphoria
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 One Piece
-

2. sezon One Piece z oficjalnym plakatem. Luffy trafi do Loguetown

2 Hulk
-
Plotka

Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Punisher w czołgu i pościg za Pajączkiem! Nowe materiały z planu Spider-Mana 4

4 Pluribus (Apple TV) - ogłoszono 2.sezon jeszcze przed premierą 1.
-

Kolejny dziwny zwiastun Pluribusa. Co planuje Vince Gilligan?

5 Jojo Bizarre Adventure
-

Part 7 Jojo z pierwszym zwiastunem. Jesteście gotowi na szalone wyścigi konne?

6 Mafia: The Old Country
-
Plotka

Powstaje kolejna Mafia? Aktorka z Dawnych stron mogła zdradzić zbyt wiele

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV