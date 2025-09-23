Euforia: Dominic Fike wspomina casting do serialu. Był pod wpływem używek

fot. HBO

Produkcja 3. sezonu serialu Euforia już się rozpoczęła. Według najnowszych informacji kolejna odsłona hitowej produkcji HBO ma doczekać się ośmiu nowych odcinków wiosną 2026 roku. Wiadomo też, że Sam Levinson planuje przeskok czasowy, co oznacza, że bohaterowie jego produkcji nie będą już w liceum. Do swoich ról wrócą między innymi Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Maude Apatow i Colman Domingo oraz Dominic Fike, który w 2. sezonie dał się poznać z roli Elliota. Aktor i muzyk niedawno wrócił wspomnieniami do swojego pierwszego castingu do serialu w szczerym wywiadzie.

Dominic Fike o castingu do Euforii i tym, jak twórca serialu pomógł mu wyjść na prostą

Dominic Fike nie ma dobrych wspomnień związanych ze swoim pierwszym castingiem do Euforii. W podcaście Daxa Sheparda Armchair Expert aktor wyznał, że początkowo nie miał pojęcia, że stara się o role w tak popularnej produkcji:

Nie wiedziałem, co to jest Euforia. Nie miałem pojęcia, że to taki cholernie wielki serial. Nie wiedziałem, kim jest [reżyser] Sam Levinson. Nie znałem nawet Barbie [Ferreiry], Zendayi ani żadnej z innych dziewczyn.

Zaraz potem aktor wspomniał, że podczas castingu był pod wpływem używek:

Jakiś tydzień przed [castingiem] czytałem o aktorze, który spie*rzył swoją robotę. Siedziałem cały wieczór z pewną dziewczyną. Piłem whisky i jadłem grzybki halucynki. Przyszedłem na casting kompletnie na*pany. Śmiałem się z Sama [Levinsona], a wszyscy śmiali się ze mnie, bo ja się z nich śmiałem.

Dominic Fike nie ukrywał też, że przyszedł na casting spóźniony o pół godziny i śmiał się ze stroju reżysera. Ponadto był przekonany, że nie nadaje się do roli w serialu:

Zapytali mnie, czy dam radę, a ja odpowiedziałem, że nie wiem. Zaczęliśmy czytać, a potem słowa zaczęły mi skakać po stronie. Pomyślałem: ''nie dam sobie rady z tym scenariuszem''. Powiedzieli do mnie: ''Dom, idź odpocząć''. Byli na mnie strasznie wściekli. Pamiętam, jak dzwonili do moich agentów i mówili: ''ten dzieciak już nigdy nie zrobi nic w Hollywood. Jesteśmy wściekli''.

Dominic Fike wspomniał też, że po tej sytuacji postanowił wziąć się w garść i stać się lepszym człowiekiem. Po pewnym czasie twórcy serialu znów się do niego odezwali, a Sam Levinson postanowił mu pomóc:

Sam przerobił postać, którą miałem odegrać. Dodał do niej cechy faceta, którego wtedy zobaczył [na castingu]. (...) Potem byłem z nim szczery. Spotkał się ze mną i powiedział: ''wiem, że masz pewne problemy. Ja też je mam. Możemy znaleźć kogoś, kto ci pomoże, ale musisz to zrobić. Podpisz pięcioletni kontrakt. To tylko formalność. Muszę mieć pewność, że mnie nie oszukasz''. Pomyślałem sobie: ''Bracie, rozumiem''.

Przypomnijmy, że w 2. sezonie Euforii Elliot zaprzyjaźnia się z Rue (Zendaya) i Jules (Hunter Schafer). Łączy ich silna więź, którą zawdzięczają wspólnym zmaganiom z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

