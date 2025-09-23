Euforia: Dominic Fike wspomina casting do serialu. Był pod wpływem używek
Premiera 3. sezonu Euforii jest już bliżej, niż dalej. Dominic Fike, który w serialu wciela się w rolę Elliota, niedawno wrócił wspomnieniami do swojego pierwszego castingu przyznając, że zmagał się wtedy z poważnymi problemami. Nie ukrywał też, że dużo zawdzięcza twórcy Euforii.
Produkcja 3. sezonu serialu Euforia już się rozpoczęła. Według najnowszych informacji kolejna odsłona hitowej produkcji HBO ma doczekać się ośmiu nowych odcinków wiosną 2026 roku. Wiadomo też, że Sam Levinson planuje przeskok czasowy, co oznacza, że bohaterowie jego produkcji nie będą już w liceum. Do swoich ról wrócą między innymi Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Maude Apatow i Colman Domingo oraz Dominic Fike, który w 2. sezonie dał się poznać z roli Elliota. Aktor i muzyk niedawno wrócił wspomnieniami do swojego pierwszego castingu do serialu w szczerym wywiadzie.
Dominic Fike o castingu do Euforii i tym, jak twórca serialu pomógł mu wyjść na prostą
Dominic Fike nie ma dobrych wspomnień związanych ze swoim pierwszym castingiem do Euforii. W podcaście Daxa Sheparda Armchair Expert aktor wyznał, że początkowo nie miał pojęcia, że stara się o role w tak popularnej produkcji:
Zaraz potem aktor wspomniał, że podczas castingu był pod wpływem używek:
Dominic Fike nie ukrywał też, że przyszedł na casting spóźniony o pół godziny i śmiał się ze stroju reżysera. Ponadto był przekonany, że nie nadaje się do roli w serialu:
Dominic Fike wspomniał też, że po tej sytuacji postanowił wziąć się w garść i stać się lepszym człowiekiem. Po pewnym czasie twórcy serialu znów się do niego odezwali, a Sam Levinson postanowił mu pomóc:
Przypomnijmy, że w 2. sezonie Euforii Elliot zaprzyjaźnia się z Rue (Zendaya) i Jules (Hunter Schafer). Łączy ich silna więź, którą zawdzięczają wspólnym zmaganiom z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.