Polska pojedzie na Eurowizję 2026? Jest decyzja

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu. Po tym, jak konkurs stanął pod znakiem zapytania w związku z udziałem Izraela, oficjalnie poinformowano, czy nasz kraj weźmie udział w jego przyszłorocznej edycji.
Klaudia Woźniak
Tagi:  eurowizja 2026 
eurowizja
Logo Eurowizji fot. materiały prasowe / Pixabay
Eurowizja 2026 ma odbyć się 12, 14 i 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Jeszcze do niedawna konkurs stał pod znakiem zapytania w związku z udziałem Izraela. Liczne państwa, które wcześniej zapowiedziały swój udział, stwierdziły, że zrezygnują, jeśli ten nie zostanie z niej wykluczony. Komisja ONZ (Międzynarodowa Komisja Śledcza Organizacji Narodów Zjednoczonych) wcześniej po raz pierwszy wprost oskarżyła Izrael o ludob*jstwo w Strefie Gazy. Niedługo potem Austria postawiła sprawę jasno, zapowiadając, że nie zorganizuje Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie dopuszczony do udziału w niej. Zarówno kanclerz Austrii Christian Stocker, jak i jego polityczni sojusznicy uważają bowiem, że decyzja o wykluczeniu Izraela byłaby niezgodna z ideą konkursu. Obecnie wszystko wskazuje więc na to, że Eurowizja 2026 odbędzie się zgodnie z planem. Już wiadomo, czy Polska weźmie w niej udział

Polska weźmie udział w Eurowizji 2026. Preselekcje już trwają

Polska oficjalnie weźmie udział w Eurowizji 2026. Publiczny nadawca ogłosił decyzję w poniedziałek 3 listopada 2025 roku. Preselekcje już się rozpoczęły. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 24 listopada. Wiadomo również, że - podobnie jak w ubiegłym roku - reprezentanta wybiorą wyłącznie widzowie. Przypomnijmy, że w 2025 roku wybrana została Justyna Steczkowska z piosenką GAJA. Zajęła 14. miejsce w finale, zdobywając 156 punktów, w tym 139 od widzów i zaledwie 17 od jury. 

[AKTUALIZACJA 3.11.2025 10:55]

Publiczny nadawca przekazał, że Finał Polskich Preselekcji do Eurowizji 2026 odbędzie się 14 lutego 2026 roku. 

Źródło: TVP

Klaudia Woźniak
Tagi:  eurowizja 2026 
eurowizja
Co o tym sądzisz?
