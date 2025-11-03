fot. materiały prasowe / Pixabay

Eurowizja 2026 ma odbyć się 12, 14 i 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Jeszcze do niedawna konkurs stał pod znakiem zapytania w związku z udziałem Izraela. Liczne państwa, które wcześniej zapowiedziały swój udział, stwierdziły, że zrezygnują, jeśli ten nie zostanie z niej wykluczony. Komisja ONZ (Międzynarodowa Komisja Śledcza Organizacji Narodów Zjednoczonych) wcześniej po raz pierwszy wprost oskarżyła Izrael o ludob*jstwo w Strefie Gazy. Niedługo potem Austria postawiła sprawę jasno, zapowiadając, że nie zorganizuje Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie dopuszczony do udziału w niej. Zarówno kanclerz Austrii Christian Stocker, jak i jego polityczni sojusznicy uważają bowiem, że decyzja o wykluczeniu Izraela byłaby niezgodna z ideą konkursu. Obecnie wszystko wskazuje więc na to, że Eurowizja 2026 odbędzie się zgodnie z planem. Już wiadomo, czy Polska weźmie w niej udział.

Polska weźmie udział w Eurowizji 2026. Preselekcje już trwają

Polska oficjalnie weźmie udział w Eurowizji 2026. Publiczny nadawca ogłosił decyzję w poniedziałek 3 listopada 2025 roku. Preselekcje już się rozpoczęły. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 24 listopada. Wiadomo również, że - podobnie jak w ubiegłym roku - reprezentanta wybiorą wyłącznie widzowie. Przypomnijmy, że w 2025 roku wybrana została Justyna Steczkowska z piosenką GAJA. Zajęła 14. miejsce w finale, zdobywając 156 punktów, w tym 139 od widzów i zaledwie 17 od jury.

[AKTUALIZACJA 3.11.2025 10:55]

Publiczny nadawca przekazał, że Finał Polskich Preselekcji do Eurowizji 2026 odbędzie się 14 lutego 2026 roku.