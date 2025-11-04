fot. TVP

Eurowizja 2026 ma odbyć się 12, 14 i 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Konkurs jeszcze do niedawna stał pod znakiem zapytania w związku z udziałem Izraela, który został oskarżony o ludob*jstwo przez Międzynarodową Komisję Śledczą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Austria jakiś czas temu przekazała, że nie zorganizuje Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie dopuszczony do udziału w niej, ponieważ decyzja o jego wykluczeniu byłaby niezgodna z ideą konkursu.

W poniedziałek 3 listopada 2025 roku Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła, że nasz kraj weźmie udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Preselekcje do Eurowizji 2026 już się rozpoczęły, a zgłoszenia można przesyłać tylko do 24 listopada 2025 roku. Jakie są zasady preselekcji i kiedy odbędzie się ich finał?

Zasady polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Finał polskich preselekcji po raz kolejny odbędzie się w Walentynki. W piątek 14 lutego 2026 roku wyłącznie widzowie za pomocą SMS-ów zadecydują o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj. Z jednego numeru telefonu - podobnie jak podczas Eurowizji - będzie można oddać do 20 głosów. Jeśli dojdzie do remisu na pierwszym miejscu lub awarii, która uniemożliwi dokonanie wyboru, reprezentantem Polski zostanie faworyt rezerwowego jury.

Wykonawcy, którzy ukończyli 16 lat lub ukończą je przed 1 maja 2026 roku i chcą zgłosić swój utwór do preselekcji, mają czas do 24 listopada do godziny 23:59. Jak wynika z regulaminu, główny wykonawca piosenki musi legitymować się polskim obywatelstwem, a utwory muszą być zgłoszone w wersji ostatecznej (nie jako demo). Dozwolone języki to: polski (wraz z gwarami i dialektami), angielski, francuski, włoski oraz języki ustawowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, np. ukraiński, ormiański czy karaimski. Wykonawca może też użyć języka migowego jako dodatkowy obok wokalu wykonywanego w innym języku.

W tegorocznym regulaminie pojawił się również następujący nowy zapis dotyczący sztucznej inteligencji:

Utwór musi być dziełem człowieka; dopuszczalne są utwory AI-assisted, jeśli człowiek zachował twórczą kontrolę.

Członkowie komisji mają czas do 5 grudnia 2025 roku, aby przejrzeć zgłoszenia i wybrać swoich 10 faworytów, przyznając im głosy w skali od 1 punktu za 10. miejsce do 10 punktów za 1. miejsce. Zdobywcy maksymalnie 20 najwyższych wyników wezmą udział w castingu zaplanowanym na 18 grudnia. TVP, zastrzega, że niektórzy wykonawcy nie będą musieli przechodzić castingu, aby zakwalifikować się do finału. Ponadto, TVP może według uznania przyznać karty uczestnictwa dla maksymalnie 3 dowolnych wykonawców. Podczas profesjonalnego przesłuchania eksperci wybiorą co najmniej 10 wykonawców. Wszystkie piosenki spełniające wymogi Eurowizji oceni profesjonalne jury w liczbie od 9 do 15 osób. W jego gronie znajdą się zarówno przedstawiciele TVP, jak i wybrani artyści oraz reprezentacja mediów i stowarzyszeń artystycznych. Skład jury oceniającego zgłoszenia oraz lista finalistów zostanie ogłoszona 14 stycznia 2026 roku.