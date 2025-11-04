Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Eurowizja 2026: zasady polskich preselekcji. Jest data finału

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu. Telewizja Polska na początku listopada 2025 roku oficjalnie poinformowała, że nasz kraj weźmie udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Już wiadomo, kiedy odbędzie się finał polskich preselekcji i jakie wymogi muszą spełniać wykonawcy utworów.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  eurowizja 2026 
eurowizja
Grafika promująca preselekcje do Eurowizji 2026 fot. TVP
Reklama

Eurowizja 2026 ma odbyć się 12, 14 i 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Konkurs jeszcze do niedawna stał pod znakiem zapytania w związku z udziałem Izraela, który został oskarżony o ludob*jstwo przez Międzynarodową Komisję Śledczą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Austria jakiś czas temu przekazała, że nie zorganizuje Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie dopuszczony do udziału w niej, ponieważ decyzja o jego wykluczeniu byłaby niezgodna z ideą konkursu.

W poniedziałek 3 listopada 2025 roku Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła, że nasz kraj weźmie udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Preselekcje do Eurowizji 2026 już się rozpoczęły, a zgłoszenia można przesyłać tylko do 24 listopada 2025 roku. Jakie są zasady preselekcji i kiedy odbędzie się ich finał?

Zasady polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Finał polskich preselekcji po raz kolejny odbędzie się w Walentynki. W piątek 14 lutego 2026 roku wyłącznie widzowie za pomocą SMS-ów zadecydują o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj. Z jednego numeru telefonu - podobnie jak podczas Eurowizji - będzie można oddać do 20 głosów. Jeśli dojdzie do remisu na pierwszym miejscu lub awarii, która uniemożliwi dokonanie wyboru, reprezentantem Polski zostanie faworyt rezerwowego jury. 

Wykonawcy, którzy ukończyli 16 lat lub ukończą je przed 1 maja 2026 roku i chcą zgłosić swój utwór do preselekcji, mają czas do 24 listopada do godziny 23:59. Jak wynika z regulaminu, główny wykonawca piosenki musi legitymować się polskim obywatelstwem, a utwory muszą być zgłoszone w wersji ostatecznej (nie jako demo). Dozwolone języki to: polski (wraz z gwarami i dialektami), angielski, francuski, włoski oraz języki ustawowych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, np. ukraiński, ormiański czy karaimski. Wykonawca może też użyć języka migowego jako dodatkowy obok wokalu wykonywanego w innym języku.  

W tegorocznym regulaminie pojawił się również następujący nowy zapis dotyczący sztucznej inteligencji:

 Utwór musi być dziełem człowieka; dopuszczalne są utwory AI-assisted, jeśli człowiek zachował twórczą kontrolę.

Członkowie komisji mają czas do 5 grudnia 2025 roku, aby przejrzeć zgłoszenia i wybrać swoich 10 faworytów, przyznając im głosy w skali od 1 punktu za 10. miejsce do 10 punktów za 1. miejsce. Zdobywcy maksymalnie 20 najwyższych wyników wezmą udział w castingu zaplanowanym na 18 grudnia. TVP, zastrzega, że niektórzy wykonawcy nie będą musieli przechodzić castingu, aby zakwalifikować się do finału. Ponadto, TVP może według uznania przyznać karty uczestnictwa dla maksymalnie 3 dowolnych wykonawców. Podczas profesjonalnego przesłuchania eksperci wybiorą co najmniej 10 wykonawców. Wszystkie piosenki spełniające wymogi Eurowizji oceni profesjonalne jury w liczbie od 9 do 15 osób. W jego gronie znajdą się zarówno przedstawiciele TVP, jak i wybrani artyści oraz reprezentacja mediów i stowarzyszeń artystycznych. Skład jury oceniającego zgłoszenia oraz lista finalistów zostanie ogłoszona 14 stycznia 2026 roku.

Źródło: Eurowizja.org

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  eurowizja 2026 
eurowizja
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Scarlet Witch najwyższa Czarodziejka Marvel
-

Marvel ma nowego Najwyższego Czarodzieja, a raczej Czarodziejkę. Co z Doktorem Doomem?

2 Grendel Tales
-

Halloweenowe aresztowanie w USA. Kobieta rozdawała dzieciom komiksy dla dorosłych

3 7. Mickey 17 - sam pomysł na film kupił mnie w całości, a Robert Pattinson to jeden z moich ulubionych aktorów młodszego pokolenia. Czekam.
-

Diuna 3 - Robert Pattinson pierwszy raz o roli złoczyńcy. Jest komentarz aktora

4 15. Nocny recepcjonista: 8,0 na IMDb i 7,7 na Goodreads
-

Nocny recepcjonista wraca po dziewięciu latach! Zdjęcia Toma Hiddlestona i Olivii Colman po latach

5 Absolute Batman Harley Quinn
-

Takiej Harley Quinn jeszcze nie było. Nowy kontrowersyjny design w pełnej krasie

6 33. Doktor Doom – 188 cm (Marvel)
-
Plotka

Powstały różne wersje zwiastuna Avengers: Doomsday. W jednej kultowa postać

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wraż...

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV