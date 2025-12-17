Mission: Impossible - The Final Reckoning - premiera w streamingu. Gdzie obejrzeć?

fot. Paramount Pictures

Film Mission: Impossible - The Final Reckoning, czyli ósma odsłona popularnej serii, wreszcie pojawi się na streamingu. Sprawdźcie, gdzie nadrobić tegoroczną kinową premierę, jeśli jeszcze nie mieliście okazji!

Mission: Impossible - The Final Reckoning - premiera online

Film Mission: Impossible - The Final Reckoning będzie dostępny na platformie SkyShowtime. Premiera została zaplanowana na 17 grudnia.

Mission: Impossible - The Final Reckoning - fabuła, obsada

Agent Ethan Hunt wraz z zespołem IMF wciąż poszukuje Entity – sztucznej inteligencji, która przeniknęła do globalnych sieci wywiadowczych. Na ich drodze stają rządy największych państw oraz tajemnicza postać z przeszłości Ethana, choć pojawiają się także nowi sojusznicy. Hunt musi ścigać się z czasem, by ocalić świat, jaki znamy.

W obsadzie znaleźli się: Tom Cruise, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga, Marcin Dorociński, Indira Varma, Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O’Brian, Nick Offerman, Tramell Tillman oraz Angela Bassett.