Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

Choć wciąż oficjalnie nie wiemy, czy Wolverine portretowany przez Hugh Jackmana w ogóle zamelduje się w Avengers: Doomsday, taki obrót spraw wyraźnie sugerują liczne raporty scooperów i przede wszystkim niedawne doniesienia prestiżowego Forbesa. Teraz w tej kwestii pojawiły się nowe, zupełnie zaskakujące informacje. Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus zamieścił na X kilka tajemniczych wpisów, które zapowiadają szokującą scenę z udziałem Logana.

Dziennikarz najpierw skomentował newsa portalu Discussing Film, który ogłasza, że podróż Jackmana z postacią jeszcze nie jest zakończona, podsumowując wieści słowami: "Coś tu jest nie tak...". Później do tego komentarza dodał kolejny: "Nawiasem mówiąc, to wszystko nabierze sensu za rok". Gdy jeden z internautów, oznaczając Pereza, stwierdził, że to najprawdopodobniej zapowiedź śmierci Wolverine'a, scooper odparł: "Wręcz przeciwnie, przyjacielu".

Uczestnicy dyskusji wielokrotnie prosili dziennikarza o rozwinięcie swojej myśli. Ten w końcu odparł:

Jeśli weźmiemy wszystkie najgłośniejsze reakcje widzów z kinowych sal podczas Wojny bez granic, Końca gry, Bez drogi do domu i Deadpool & Wolverine i spróbujemy je zebrać razem w jednej sali IMAX, wszystkie krzyki prawdopodobnie nie osiągną poziomu emocji, reakcji i krzyków, które mogą pojawić się w momencie, o jakim wspomniałem wcześniej.

Kolejny z internautów zaczął sugerować, że być może Logan Jackmana namaści na ekranie swojego następcę w roli. Perez odpowiedział jednak:

Nie. On bierze całe to gów..., ucieka z tym i zabiera kogoś na przejażdżkę.

Serwis Comic Book Movie spekuluje, że Perez może odwoływać się do relacji Wolverine'a i X-23. Jego dziennikarze nie są w stanie jednak rozstrzygnąć, o jaką dokładnie scenę idzie scooperowi. Może wy macie jakieś pomysły?

