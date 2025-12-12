Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"
W filmie Avengers: Doomsday postać Wolverine'a będzie miała moment, który wywoła "krzyki" widzów porównywalne z reakcjami odbiorców na Avengers: Endgame i Spider-Man: Bez drogi do domu. Wbrew domysłom nie chodzi tu jednak o śmierć Logana.
Choć wciąż oficjalnie nie wiemy, czy Wolverine portretowany przez Hugh Jackmana w ogóle zamelduje się w Avengers: Doomsday, taki obrót spraw wyraźnie sugerują liczne raporty scooperów i przede wszystkim niedawne doniesienia prestiżowego Forbesa. Teraz w tej kwestii pojawiły się nowe, zupełnie zaskakujące informacje. Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus zamieścił na X kilka tajemniczych wpisów, które zapowiadają szokującą scenę z udziałem Logana.
Dziennikarz najpierw skomentował newsa portalu Discussing Film, który ogłasza, że podróż Jackmana z postacią jeszcze nie jest zakończona, podsumowując wieści słowami: "Coś tu jest nie tak...". Później do tego komentarza dodał kolejny: "Nawiasem mówiąc, to wszystko nabierze sensu za rok". Gdy jeden z internautów, oznaczając Pereza, stwierdził, że to najprawdopodobniej zapowiedź śmierci Wolverine'a, scooper odparł: "Wręcz przeciwnie, przyjacielu".
Uczestnicy dyskusji wielokrotnie prosili dziennikarza o rozwinięcie swojej myśli. Ten w końcu odparł:
Kolejny z internautów zaczął sugerować, że być może Logan Jackmana namaści na ekranie swojego następcę w roli. Perez odpowiedział jednak:
Serwis Comic Book Movie spekuluje, że Perez może odwoływać się do relacji Wolverine'a i X-23. Jego dziennikarze nie są w stanie jednak rozstrzygnąć, o jaką dokładnie scenę idzie scooperowi. Może wy macie jakieś pomysły?
Najpotężniejsze wersje Wolverine'a z komiksów. Hellverine, X-23, Phoenix - kto wygrał?
Źródło: Alex Perez
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat