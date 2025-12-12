Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej
Amanda Seyfried łączy siły z Prime Video. Znamy pierwsze szczegóły.
Amanda Seyfried pracuje nad serialem kryminalnym, który będzie oparty na bestsellerowej powieści Skinny Dip, napisanej przez Carla Hiaasena. Na początku tytuł miał powstać dla HBO Max, ale teraz produkcja przeniosła się do Prime Video. Co wiemy o projekcie?
Historia podąża za Joey Perrone (w tej roli Amanda Seyfried), która oczekiwała dostać na drugą rocznicę ślubu kolczyki, a zamiast tego, powiedzmy łagodnie, mąż sprawił jej inną niespodziankę. Kobieta postanawia się na nim zemścić, łącząc siły ze skompromitowanym byłym policjantem. Jeśli chodzi o ton serialu, będzie to połącznie kryminału, dramatu i komedii.
Adam Horowitz i Edward Kitsis będą scenarzystami i producentami wykonawczymi serialu Skinny Dip. Amanda Seyfried zagra główną rolę i pełni rolę producentki wykonawczej. Gwiazda ma na koncie nominację do Oscara za występ w Mank, a także Złoty Glob i Emmy za Zepsutą Krew. Wiele osób przewiduje, że może wygrać swoją pierwszą statuetkę od Akademii Filmowej za swój nowy film Testament Ann Lee. W projekt jest także zaangażowany sam Carl Hiaasen, autor książki.
Źródło: Screen Rant
