Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci
Supergirl nadleciała i porwała swoim zwiastunem, ale wcale nie każdego. Pojawiły się również głosy krytyki zauważające podobieństwo do Strażników Galaktyki od Jamesa Gunna. Co można było pominąć w pierwszej zapowiedzi? Oto lista easter eggów.
Zwiastun Supergirl zadebiutował 11 grudnia 2025 roku we wszystkich mediach społecznościowych. W samym serwisie YouTube zebrał 8.5 mln wyświetleń w ciągu 19 godzin od publikacji. Reakcje są bardzo pozytywne - aż 310 tysięcy łapek w górę. Są jednak i głosy krytyki.
Supergirl - krytyka po premierze zwiastuna
Niektórzy w komentarzach pod zwiastunem, choćby w serwisie X, zarzucają podobieństwo Supergirl do Strażników Galaktyki od Jamesa Gunna. To również kosmiczna przygoda, a Dziewczyna ze stali na plakacie ma charakterystyczny długi płaszcz, który przypomina ten Star-Lorda. Na dodatek słucha muzyki z walkmana, co również było znakiem herosa Marvela. Pojawiły się też narzekania na styl wizualny filmu, który nie jest tak podobny do przepięknych kart komiksu, który jest adaptowany. W zwiastunie nie było też dużo Jasona Momoy wcielającego się w Lobo.
Jakość poszczególnych ujęć możecie ocenić na podstawie zrzutów ekranu w jakości 4K:
Supergirl - nowe informacje
Pojawiło się też kilka nowych informacji na temat samego filmu, których udzielił James Gunn, kierownik DCU oraz Craig Gillespie, reżyser produkcji:
- Kara jest uznawana przez twórców za antybohaterkę. W przeciwieństwie do Supermana mierzy się z wieloma wewnętrznymi demonami i nie powstrzymuje ciosów. Jest w niej dużo gniewu. Zależało im na tym, żeby Supergirl nie była po prostu kobiecą wersją Człowieka ze stali. James Gunn podkreśla, że wielu męskich superbohaterów w ostatnich latach mogło być nieidealnych, ale na takie same traktowanie nie mogły liczyć kobiety. Ta produkcja ma to zmienić.
- Milly Alcock potwierdziła, że w filmie pojawi się Superman.
- Twórcy produkcji zapowiedzieli, że akcja nie dzieje się na Ziemi. To kosmiczna przygoda, która nie zawita w próg naszej planety.
Supergirl - analiza zwiastuna i easter eggi
Na koniec zostawiliśmy Wam analizę zwiastuna i listę easter eggów.
Źródło: comicbookmovie.com/screenrant.com
