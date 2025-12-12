Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci

fot. DC Studios

Zwiastun Supergirl zadebiutował 11 grudnia 2025 roku we wszystkich mediach społecznościowych. W samym serwisie YouTube zebrał 8.5 mln wyświetleń w ciągu 19 godzin od publikacji. Reakcje są bardzo pozytywne - aż 310 tysięcy łapek w górę. Są jednak i głosy krytyki.

Supergirl - krytyka po premierze zwiastuna

Niektórzy w komentarzach pod zwiastunem, choćby w serwisie X, zarzucają podobieństwo Supergirl do Strażników Galaktyki od Jamesa Gunna. To również kosmiczna przygoda, a Dziewczyna ze stali na plakacie ma charakterystyczny długi płaszcz, który przypomina ten Star-Lorda. Na dodatek słucha muzyki z walkmana, co również było znakiem herosa Marvela. Pojawiły się też narzekania na styl wizualny filmu, który nie jest tak podobny do przepięknych kart komiksu, który jest adaptowany. W zwiastunie nie było też dużo Jasona Momoy wcielającego się w Lobo.

Jakość poszczególnych ujęć możecie ocenić na podstawie zrzutów ekranu w jakości 4K:

Supergirl - ujęcia ze zwiastuna

Supergirl - nowe informacje

Pojawiło się też kilka nowych informacji na temat samego filmu, których udzielił James Gunn, kierownik DCU oraz Craig Gillespie, reżyser produkcji:

Kara jest uznawana przez twórców za antybohaterkę. W przeciwieństwie do Supermana mierzy się z wieloma wewnętrznymi demonami i nie powstrzymuje ciosów. Jest w niej dużo gniewu. Zależało im na tym, żeby Supergirl nie była po prostu kobiecą wersją Człowieka ze stali. James Gunn podkreśla, że wielu męskich superbohaterów w ostatnich latach mogło być nieidealnych, ale na takie same traktowanie nie mogły liczyć kobiety. Ta produkcja ma to zmienić.

Milly Alcock

Twórcy produkcji zapowiedzieli, że akcja nie dzieje się na Ziemi. To kosmiczna przygoda, która nie zawita w próg naszej planety.

Supergirl - analiza zwiastuna i easter eggi

Na koniec zostawiliśmy Wam analizę zwiastuna i listę easter eggów.