Diablo IV: Lord of Hatred zapowiedziane! Paladyn powraca do Sanktuarium

Blizzard Entertainment zrzucił prawdziwą bombę na fanów gatunku hack'n'slash. Oficjalnie zapowiedziano Diablo IV: Lord of Hatred – drugi, potężny dodatek do najnowszej odsłony piekielnej sagi.
Michał Czubak
Michał Czubak
Zgodnie z tytułem, nadchodzące rozszerzenie skupi się na jednym z Mrocznych Wygnańców. Gracze staną oko w oko z samym Mefistem. Kampania Diablo IV: Lord of Hatred zabierze nas w podróż do zupełnie nowego, a zarazem legendarnego regionu – Skovos.

Skovos to mityczne wyspy, określane mianem „najstarszego regionu Sanktuarium”, od lat pojawiały się w lore gry, ale dopiero teraz będziemy mogli je zwiedzić. Dodatek Diablo IV: Lord of Hatred zapowiada też kluczowe zmiany w samej rozgrywce oraz – co ciekawe – łącznie aż dwie nowe klasy postaci.

Największym zaskoczeniem wieczoru nie była jednak data premiery, lecz natychmiastowa dostępność nowej zawartości. Blizzard potwierdził, że do gry powraca Paladyn – klasa, o którą fani prosili niemal od dnia premiery podstawki. Nie musisz czekać, aby nim zagrać. Gracze, którzy zdecydują się na zakup dodatku Lord of Hatred w przedsprzedaży, otrzymają natychmiastowy dostęp do klasy Paladyna w Diablo 4. Sam dodatek na rynku zadebiutuje 28 kwietnia 2026 roku.

Diablo IV: Lord of Hatred - wideo z rozgrywką

To nie wszystko, co przygotował Blizzard. Blizzard postanowił również ujednolicić doświadczenie dla nowych i powracających graczy. Kupując Lord of Hatred w przedsprzedaży, otrzymujesz automatycznie dostęp do zawartości pierwszego dodatku – Diablo 4: Vessel of Hatred.

Źródło: informacja prasowa

Michał Czubak
Michał Czubak
