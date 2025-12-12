Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali

Marvel/Netflix

Wśród fanów Marvela od czasu do czasu ożywia się dyskusja na temat tego, który z seriali Daredevil był/jest lepszy: ten stworzony przez Marvel Television i Netfliksa, czy jednak ten, za który odpowiadają Marvel Studios i Disney+ (Odrodzenie). Teraz o porównanie obu produkcji pokusił się showrunner netfliksowego dzieła, Steven S. DeKnight. Wychodzi on z założenia, że nowa seria ma istotną przewagę w stosunku do przygotowywanej przez niego ekranowej opowieści.

Filmowiec uważa, że Odrodzenie dysponuje znacznie większym budżetem od serialu z 2015 roku:

Naprawdę polubiłem Odrodzenie. Od razu przyznaję - jestem kompletnie stronniczy, bo uwielbiam tych aktorów. Mam na myśli to, że Charlie Cox jest jednym z najlepszych, najsłodszych ludzi na świecie, a Vincent D'Onofrio tak samo. To goście, za których dałbym się pokroić. Uwielbiam fakt, że Daredevil został wskrzeszony jako serial - i to z większym budżetem, niż mieliśmy my. Pamiętam, że kiedy pojawił się w She-Hulk i robił mnóstwo akrobacji, to ludzie pytali: "No i co sądzisz o tych popisach?". Odpowiadałem im w mediach społecznościowych: "Hej, gdybym miał pieniądze, dokładnie takie akrobacje robiłby u nas". My po prostu nie mieliśmy na to pieniędzy.

Na tym wcale nie koniec. DeKnight sugeruje także, że przewagą serialu Disney+ jest kategoria wiekowa (18+), wyższa niż w przypadku produkcji Netfliksa (PG-16):

Chciałem, żeby to było bardziej w kategorii R. Oni (Marvel Studios i Disney+ - przyp. aut.) mogli sobie na to pozwolić, podczas gdy ja miałem nałożone kajdany PG-16 i mogłem iść na całość tylko do pewnego momentu. (...) Naprawdę doceniłem fakt, że Marvel i Disney+ byli gotowi pójść w tym kierunku. Szczerze mówiąc, bardzo mnie to zaskoczyło i ucieszyło.

Przypomnijmy, że Daredevil od Netfliksa od zeszłego roku oficjalnie wchodzi w skład kanonu Kinowego Uniwersum Marvela.