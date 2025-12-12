Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali
Który serialowy Daredevil jest lepszy - ten z Disney+ czy jednak z Netfliksa? Showrunner drugiej z tych produkcji zabrał w całej sprawie głos, wskazując na większe możliwości jednej z wymienionych wyżej serii.
Wśród fanów Marvela od czasu do czasu ożywia się dyskusja na temat tego, który z seriali Daredevil był/jest lepszy: ten stworzony przez Marvel Television i Netfliksa, czy jednak ten, za który odpowiadają Marvel Studios i Disney+ (Odrodzenie). Teraz o porównanie obu produkcji pokusił się showrunner netfliksowego dzieła, Steven S. DeKnight. Wychodzi on z założenia, że nowa seria ma istotną przewagę w stosunku do przygotowywanej przez niego ekranowej opowieści.
Filmowiec uważa, że Odrodzenie dysponuje znacznie większym budżetem od serialu z 2015 roku:
Na tym wcale nie koniec. DeKnight sugeruje także, że przewagą serialu Disney+ jest kategoria wiekowa (18+), wyższa niż w przypadku produkcji Netfliksa (PG-16):
Najlepsze sceny z oryginalnego Daredevila. Walki na jednym ujęciu, Punisher i ninja
20. Pierwsze spotkanie Matta Murdocka i Wilsona Fiska
Od tego spotkania wszystko się zaczęło. Ich rywalizacja będzie mieć ciąg dalszy w Daredevil: Odrodzenie, ale warto wrócić do samych początków tej napiętej rywalizacji.
Przypomnijmy, że Daredevil od Netfliksa od zeszłego roku oficjalnie wchodzi w skład kanonu Kinowego Uniwersum Marvela.
Źródło: The Direct
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat