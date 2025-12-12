HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU

fot. HBO Max

Reklama

2025 rok zbliża się ku końcowi, ale HBO Max nie traci czasu i już teraz promuje swoje nadchodzące seriale. Opublikowano zapowiedź powrotów i nowych produkcji, które zobaczymy na platformie streamingowej w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. W wideo pojawiły się krótkie urywki z trzech największych premier HBO Max w przyszłym roku - trzeciego sezonu Euforii i Rodu smoka, a także pierwszego sezonu Latarni z DCU.

Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer

We fragmentach 3. sezonu Euforii widzimy powrót najważniejszych postaci na czele z Rue graną przez Zendayę. Pojawia się też Lexi Howard (Maude Apatow), Maddy Perez (Alexa Demie), Nate Jacobs (Jacob Elordi), Cassie Howard (Sydney Sweeney) oraz Jules Vaughn (Hunter Schafer). Ród smoka z kolei szykuje widownię na wojnę, która rozedrze Westeros na pół i pokaże wyniszczający konflikt Zielonych z Czarnymi. Pokazano także pierwszy urywki z serialu Latarnie. Dostaliśmy nowe spojrzenie na dwóch głównych bohaterów - Johna Stewarta (Aaron Pierre) i Hala Jordana (Kyle Chandler).

To oczywiście nie wszystkie premiery. Znalazło się ich znacznie więcej. Znajdziecie swój ulubiony i najbardziej wyczekiwany tytuł? Zapowiedź możecie obejrzeć poniżej: