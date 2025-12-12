HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU
HBO Max z okazji zbliżającego się końca 2025 roku zapowiedziało nadchodzące premiery, które zobaczymy już w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Pokazano fragmenty z trzech najważniejszych premier - Euforii, Rodu smoka i Latarni.
2025 rok zbliża się ku końcowi, ale HBO Max nie traci czasu i już teraz promuje swoje nadchodzące seriale. Opublikowano zapowiedź powrotów i nowych produkcji, które zobaczymy na platformie streamingowej w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. W wideo pojawiły się krótkie urywki z trzech największych premier HBO Max w przyszłym roku - trzeciego sezonu Euforii i Rodu smoka, a także pierwszego sezonu Latarni z DCU.
Zamieszanie ze zwiastunem Avengers: Doomsday zakończone. Wiemy, gdzie i kiedy zobaczymy trailer
We fragmentach 3. sezonu Euforii widzimy powrót najważniejszych postaci na czele z Rue graną przez Zendayę. Pojawia się też Lexi Howard (Maude Apatow), Maddy Perez (Alexa Demie), Nate Jacobs (Jacob Elordi), Cassie Howard (Sydney Sweeney) oraz Jules Vaughn (Hunter Schafer). Ród smoka z kolei szykuje widownię na wojnę, która rozedrze Westeros na pół i pokaże wyniszczający konflikt Zielonych z Czarnymi. Pokazano także pierwszy urywki z serialu Latarnie. Dostaliśmy nowe spojrzenie na dwóch głównych bohaterów - Johna Stewarta (Aaron Pierre) i Hala Jordana (Kyle Chandler).
To oczywiście nie wszystkie premiery. Znalazło się ich znacznie więcej. Znajdziecie swój ulubiony i najbardziej wyczekiwany tytuł? Zapowiedź możecie obejrzeć poniżej:
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1975, kończy 50 lat