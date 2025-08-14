Ewa Gawryluk rok temu wzięła drugi ślub. Co warto o niej wiedzieć?

fot. materiały prasowe TVN

Ewa Gawryluk znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Ewie Gawryluk?

Ile lat ma i skąd pochodzi Ewa Gawryluk?

Ewa Gawryluk urodziła się 13 grudnia 1967 roku. W 2025 roku skończy 58 lat. Pochodzi z Miastka, obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Ewa Gawryluk?

Ewa Gawryluk ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi.

Czy Ewa Gawryluk jest w związku?

Ewa Gawryluk w 1999 roku wyszła za aktora Waldemara Błaszczyka. W 2021 roku para się rozwiodła. W 2024 roku aktorka ponownie wyszła za mąż - tym razem za Piotra Domanieckiego, trenera bramkarzy i kierownika drużyny piłkarskiej, związanego z klubem Stal Stalowa Wola. To on będzie towarzyszył jej w programie Afryka Express.

Czy Ewa Gawryluk ma dzieci?

Ewa Gawryluk ma córkę Marię.

Jak rozwijała się kariera Ewy Gawryluk?

Ewa Gawryluk na scenie zadebiutowała już w 1992 roku, kiedy została aktorką Teatru Współczesnego w Warszawie, z którym związana jest do dzisiaj. W 2024 roku zadebiutowała na scenach Teatru Kamienica. Największą popularność aktorce przyniosła rola Ewy Nowak-Hoffer w serialu Na Wspólnej. Wystąpiła też w takich produkcjach jak Król przedmieścia, Grzeszni i bogaci czy Algorytm miłości. Z kolei pierwszą rolą filmową Ewy Gawryluk była postać Ruth z filmu Wiatraki z Renley w 1989 roku. Później aktorka zagrała m.in. w: Księdze Wielkich Życzeń lub Podatku od miłości.

Ewa Gawryluk prowadzi profil na Instagramie o nazwie: @ewa_gawryluk.

