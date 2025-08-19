Reklama
placeholder

Hayden Christensen i Ewan McGregor po latach stanęli do walki na miecze świetlne

Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker znów stanęli do walki na miecze świetlne, tym razem na oczach fanów Gwiezdnych wojen. W sieci jest dostępne nagranie, na którym można zobaczyć Ewana McGregora i Haydena Christensena​ w akcji.
Reklama
placeholder

Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker znów stanęli do walki na miecze świetlne, tym razem na oczach fanów Gwiezdnych wojen. W sieci jest dostępne nagranie, na którym można zobaczyć Ewana McGregora i Haydena Christensena​ w akcji.
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  gwiezdne wojny 
ewan mcgregor hayden christensen
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  gwiezdne wojny 
ewan mcgregor hayden christensen
Kadr z serii Gwiezdne wojny fot. Lucasfilm
Reklama

Hayden Christensen dołączył do uniwersum Gwiezdnych Wojen w 2002 roku. Zadebiutował wtedy w roli Anakina Skywalkera w filmie Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów. W 2022 roku aktor nie pozostawił fanom wątpliwości co do tego, że mimo upływu lat bohater nie jest mu obojętny. Aktor powrócił wtedy do roli dorosłego Anakina Skywalkera w dostępnym na Disney+ serialu Gwiezdne wojny: Ahsoka. W sierpniu 2025 roku Hayden Christensen znów miał okazję, aby wkroczyć prosto do kosmicznego uniwersum i zawalczyć mieczem świetlnym. Tym razem nie zrobił tego na planie filmowym, a podczas spotkania z Ewanem McGregorem, czyli odtwórcą roli Obi-Wana Kenobiego.

Tak wyglądał pojedynek  Haydena Christensena iEwana McGregora na miecze świetlne

Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker pomimo licznych pojedynków wciąż mają w sobie siłę i wolę do walki. Wielbiciele Gwiezdnych wojen mieli okazję przekonać się o tym podczas zlotu fanów Fan Expo w Chicago. Hayden Christensen i Ewan McGregor wzięli tam udział w panelu dyskusyjnym poświęconym ich dziedzictwu w uniwersum Gwiezdnych wojen. Towarzyszyli im wtedy szturmowcy. W pewnym momencie aktorzy wstali ze swoich miejsc i rozpoczęli improwizowany pojedynek na miecze świetlne. Fani obecni na miejscu zdążyli uchwycić ten moment i podzielili się nagraniami w mediach społecznościowych. Jedno z nich możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: TikTok: @@brycecasual

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

2 Elio
-

Elio już online. Gdzie obejrzeć niedocenioną bajkę Pixara?

3 28 lat później
-

28 lat później już w VOD. Gdzie obejrzeć kontynuację kultowego horroru?

4 Ród Guinnesów
-

Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders

5 Batman
-
Plotka

Czy Kobieta Kot pojawi się w Batmanie 2? Wielu fanów zdenerwuje ta wiadomość

6 Materiał promujący film Superman
-

Dlaczego Superman nie ma południowego akcentu? James Gunn odpowiada Deanowi Cainowi

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV