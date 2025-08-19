Hayden Christensen i Ewan McGregor po latach stanęli do walki na miecze świetlne

fot. Lucasfilm

Hayden Christensen dołączył do uniwersum Gwiezdnych Wojen w 2002 roku. Zadebiutował wtedy w roli Anakina Skywalkera w filmie Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów. W 2022 roku aktor nie pozostawił fanom wątpliwości co do tego, że mimo upływu lat bohater nie jest mu obojętny. Aktor powrócił wtedy do roli dorosłego Anakina Skywalkera w dostępnym na Disney+ serialu Gwiezdne wojny: Ahsoka. W sierpniu 2025 roku Hayden Christensen znów miał okazję, aby wkroczyć prosto do kosmicznego uniwersum i zawalczyć mieczem świetlnym. Tym razem nie zrobił tego na planie filmowym, a podczas spotkania z Ewanem McGregorem, czyli odtwórcą roli Obi-Wana Kenobiego.

Tak wyglądał pojedynek Haydena Christensena iEwana McGregora na miecze świetlne

Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker pomimo licznych pojedynków wciąż mają w sobie siłę i wolę do walki. Wielbiciele Gwiezdnych wojen mieli okazję przekonać się o tym podczas zlotu fanów Fan Expo w Chicago. Hayden Christensen i Ewan McGregor wzięli tam udział w panelu dyskusyjnym poświęconym ich dziedzictwu w uniwersum Gwiezdnych wojen. Towarzyszyli im wtedy szturmowcy. W pewnym momencie aktorzy wstali ze swoich miejsc i rozpoczęli improwizowany pojedynek na miecze świetlne. Fani obecni na miejscu zdążyli uchwycić ten moment i podzielili się nagraniami w mediach społecznościowych. Jedno z nich możecie zobaczyć poniżej: