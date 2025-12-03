Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

Można powiedzieć, że DC wygrało walkę z MCU o serca fanów w 2025 roku, ale czy uda im się powtórzyć ten wyczyn przy premierze dwóch molochów od Domu Pomysłów? Sprawdźcie, na które filmy fani czekają najbardziej.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  2026 
DCU MCU
2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień fot. Marvel Studios
Reklama

Rywalizacja Marvela i DC rozpoczęła się na nowo po starcie DCU. Poprzednie uniwersum - DCEU - sromotnie przegrało z Marvel Studios, a jakość filmów spadała z projektu na projekt, podobnie do zarobków. Wygląda na to, że James Gunn ugasił płomienie w Warner Bros., ponieważ to Superman był najlepiej zarabiającym filmem komiksowym w 2025 roku, bijąc na głowę wszystkie trzy filmy Marvela, które również miały premierę. Za sporą ilością gotówki szła też jakość - nowa produkcja o Człowieku ze stali została bardzo pozytywnie oceniona i przez krytyków i przez publiczność.

Marvel oficjalnie ujawnił 4 grupy Avengers: Doomsday. Ogromne zaskoczenie w teamie Sama Wilsona

Marvel złapał zadyszkę, ale wiele wskazuje na to, że 2026 rok będzie dla niego z powrotem owocny. Premierę będą mieć dwa ogromne blockbustery - Spider-Man: Całkiem nowy dzień oraz Avengers: Doomsday, na które czeka każdy fan komiksów. DC Studios nie zamierza się jednak poddać bez walki i wystawia swoich czempionów do starcia, czyli Supergirl i Clayface'a. Nie zabraknie też produkcji animowanej, która powinna znaleźć swoje grono fanów.

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej?

Portal Screen Rant przygotował zestawienie wszystkich filmowych premier od Marvela i DC na 2026 rok. Na które z nich fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden.

5. Batman: Knightfall

To pierwsza część animowanej dylogii adaptującej jeden z najsłynniejszych komiksów o Mrocznym Rycerzu. Naturalnie znalazła się najniżej na liście, lecz na pewno znajdzie swoich fanów.

arrow-left
5. Batman: Knightfall
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  2026 
DCU MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Supergirl
Oglądaj TERAZ Supergirl Przygodowy
2026
Clayface Przygodowy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Za oknem zima, a Netflix przywraca lato. Zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

2 Star Wars: Maul - Shadow Lord
-

Kontynuacja Wojen Klonów ma naprawić błąd Lucasa. Chodzi o jedną postać

3 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

4 Quentin Tarantino
-

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

5 Spartakus: Dom Ashura
-

Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

6 Dunkierka, Christopher Nolan
-

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV