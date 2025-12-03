fot. Marvel Studios

Reklama

Rywalizacja Marvela i DC rozpoczęła się na nowo po starcie DCU. Poprzednie uniwersum - DCEU - sromotnie przegrało z Marvel Studios, a jakość filmów spadała z projektu na projekt, podobnie do zarobków. Wygląda na to, że James Gunn ugasił płomienie w Warner Bros., ponieważ to Superman był najlepiej zarabiającym filmem komiksowym w 2025 roku, bijąc na głowę wszystkie trzy filmy Marvela, które również miały premierę. Za sporą ilością gotówki szła też jakość - nowa produkcja o Człowieku ze stali została bardzo pozytywnie oceniona i przez krytyków i przez publiczność.

Marvel oficjalnie ujawnił 4 grupy Avengers: Doomsday. Ogromne zaskoczenie w teamie Sama Wilsona

Marvel złapał zadyszkę, ale wiele wskazuje na to, że 2026 rok będzie dla niego z powrotem owocny. Premierę będą mieć dwa ogromne blockbustery - Spider-Man: Całkiem nowy dzień oraz Avengers: Doomsday, na które czeka każdy fan komiksów. DC Studios nie zamierza się jednak poddać bez walki i wystawia swoich czempionów do starcia, czyli Supergirl i Clayface'a. Nie zabraknie też produkcji animowanej, która powinna znaleźć swoje grono fanów.

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej?

Portal Screen Rant przygotował zestawienie wszystkich filmowych premier od Marvela i DC na 2026 rok. Na które z nich fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden.