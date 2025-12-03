Reklama
Za oknem zima, a Netflix przywraca lato. Zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Netflix pokazał oficjalny zwiastun komedii romantycznej Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Zobaczcie sami, czy zechcecie wybrać się z Poppy i Alexem w podróż życia.
Paulina Guz
Paulina Guz
Ludzie, których spotykamy na wakacjach fot. Netflix
Netflix opublikował zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach. To komedia romantyczna stworzona na podstawie bestsellera Emily Henry o tym samym tytule. Książka sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy i spędziła 69 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa. Opowiada o dwóch przyjaciołach, którzy od dekady raz w roku wyjeżdżają na jeden wspólny wyjazd, jednak ich kolejne wspólne wakacje mogą obudzić głęboko skrywane uczucia. Zapowiada się więc gratka dla fanów rom-comów: piękne widoki, miłość i wakacyjny klimat. 

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - zwiastun Netflixa

Emily Henry - jedna z najpopularniejszych obecnie pisarek 

Ludzie, których spotykamy na wakacjach to pierwsza adaptacja książki Emily Henry. Można się jednak było spodziewać, że prędzej czy pójdzie jakaś platforma streamingowa dostrzeże w niej potencjał. To obecnie jedna z najpopularniejszych pisarek, jeśli chodzi o romanse, również w Polsce. W naszym rodzimym kraju wydano do tej pory: Ludzie, których spotykamy na wakacjachFunny Story, Happy Place, Book Lovers, Beach Read i Cześć, dziewczyny. A możliwe, że film Netflixa tylko podbije zainteresowanie twórczością Emily Henry.  

Netflix szykuje rom-com na podstawie głośnej książki. „Czytelnicy będą zachwyceni”

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - obsada

Za scenariusz do filmu odpowiada Yulin Kuang. Komedię romantyczną wyreżyseruje Brett Haley. Główne role zagrają Emily Bader i Tom Blyth. Aktorkę możecie znać ze świetnego serialu Moja Lady Jane, który niestety anulowano po 1. sezonie. Blyth za to niedawno wystąpił w filmie Ballada ptaków i węży, czyli prequelu Igrzysk śmierci. Wcielił się w młodego Corionalusa Snowa, który później stał się głównym złoczyńcą serii.

Ludzie, których spotykamy na wakacjach - fabuła

O czym opowiada fabuła Ludzi, których spotykamy na wakacjach? Głównymi bohaterami są kochająca przygody Poppy i uwielbiający rutynę Alex, którzy od dekady przyjaźnią się ze sobą. Przez wiele lat raz w roku wybierali się na jeden wspólny wyjazd, póki pewne wydarzenie nie odsunęło ich do siebie. Teraz zamierzają do tego wrócić, jednak podczas wyprawy może okazać się, że to, co do siebie czują, jest nawet silniejsze, niż myśleli.

Źródło: YouTube

