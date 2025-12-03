Reklama
Nowe zestawy LEGO Star Wars na 2026 rok. Każdy może mieć swoje własne Oblężenie Mandalore w domu

LEGO zapowiedziało pięć nowych zestawów powiązanych ze Star Wars. Wszystkie z nich dotyczą tak zwanego Mandoverse, czyli produkcji, których akcja dzieje się w tym samym czasie, co serial The Mandalorian.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  star wars 
lego
1. Ścigacz Mandaloriana i Grogu - 68 elementów fot. LEGO
Wydawałoby się, że w dobie rozwoju technologii cyfrowej i wzrostu popularności gier komputerowych zainteresowanie klockami LEGO spadnie, ale jest wprost przeciwnie. Marka przeżywa swój renesans, a na 2026 rok zapowiedziano nowe zestawy z uniwersum Star Wars. Idealnie zgrywa się to w czasie z powrotem Gwiezdnych Wojen na wielki ekran. To właśnie wtedy będzie mieć premierę The Mandalorian & Grogu, czyli pierwsza kinowa produkcja od czasów Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Nie ma zatem zaskoczenia, że wiele z zestawów jest powiązanych właśnie z bohaterami tej produkcji.

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Star Wars - nowe zestawy LEGO na 2026 rok

Żaden z zestawów nie dorasta do pięt niektórym poprzednim projektom, jak na przykład Gwieździe Śmierci czy Gwiezdnemu Niszczycielowi. Największy z zapowiedzianych zestawów składa się tylko z 207 klocków. Zawarte są w nich figurki z takich produkcji jak The Mandalorian, Księga Boby Fetta czy Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów

Oto wszystkie zapowiedziane zestawy na 2026 rok:

1. Ścigacz Mandaloriana i Grogu - 68 elementów

1. Ścigacz Mandaloriana i Grogu - 68 elementów
fot. LEGO
Źródło: screenrant.com

Powiązane seriale

6,7

2021
Księga Boby Fetta
Oglądaj TERAZ Księga Boby Fetta Przygodowy

8,6

2019
The Mandalorian
Oglądaj TERAZ The Mandalorian Przygodowy

8,3

2008
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów Sci-Fi

