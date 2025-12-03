fot. LEGO

Wydawałoby się, że w dobie rozwoju technologii cyfrowej i wzrostu popularności gier komputerowych zainteresowanie klockami LEGO spadnie, ale jest wprost przeciwnie. Marka przeżywa swój renesans, a na 2026 rok zapowiedziano nowe zestawy z uniwersum Star Wars. Idealnie zgrywa się to w czasie z powrotem Gwiezdnych Wojen na wielki ekran. To właśnie wtedy będzie mieć premierę The Mandalorian & Grogu, czyli pierwsza kinowa produkcja od czasów Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Nie ma zatem zaskoczenia, że wiele z zestawów jest powiązanych właśnie z bohaterami tej produkcji.

Star Wars - nowe zestawy LEGO na 2026 rok

Żaden z zestawów nie dorasta do pięt niektórym poprzednim projektom, jak na przykład Gwieździe Śmierci czy Gwiezdnemu Niszczycielowi. Największy z zapowiedzianych zestawów składa się tylko z 207 klocków. Zawarte są w nich figurki z takich produkcji jak The Mandalorian, Księga Boby Fetta czy Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów.

Oto wszystkie zapowiedziane zestawy na 2026 rok: