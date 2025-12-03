Zdobywca Złotej Palmy za kamerą aktorskiej adaptacji mangi Look Back. Są pierwsze plakaty

fot. Studio Durian

Manga Look Back doczeka się aktorskiej adaptacji, która już została nakręcona przez Hirokazu Koreedę, zdobywcę Złotej Palmy za film Złodziejaszki. Projekt powstał po cichu w mieście Nikaho i obecnie jest już w fazie postprodukcji. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku.

Czytaj więcej: My Hero Academia jak One Piece? To może pomóc osiągnąć sukces aktorskiej adaptacji

Look Back to film o dorastaniu, który opowiada o dwóch dziewczynach z pasją realizujących marzenie, aby zostać mangakami. Manga o tym samym tytule autorstwa Tatsuki Fujimoto (znanego z Chainsaw Mana) została opublikowana w aplikacji Shonen Jump+ w 2021 roku. Wzbudziła duże zainteresowanie w Japonii - odnotowano 2,5 mln wyświetleń pierwszego dnia i sprzedano 900 tys. egzemplarzy.

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze dwa plakaty promujące film Koreedy.

Hirokazu Koreeda opowiedział w jednym z wywiadów, dlaczego zdecydował się na filmową adaptację.

W drodze powrotnej z Kioto do Tokio, moją uwagę przykuł rysunek pleców postaci na okładce książki w księgarni na stacji Shinagawa. Bez namysłu sięgnąłem po egzemplarz - to było moje pierwsze spotkanie z Look Back. Tego wieczoru przeczytałem ją za jednym zamachem. Chociaż manga i film to dwa różne gatunki, jako twórca, czułem desperacką determinację stojącą za tym dziełem. Czułem, niemal boleśnie, że pan Fujimoto po prostu nie mógł ruszyć naprzód bez stworzenia tego dzieła. Dla mnie Dziecięcy świat było właśnie takim dziełem.

Koreeda spotkał się z Fujimoto, który po prostu stwierdził:

Jeśli reżyser Koreeda zamierza nakręcić Look Back, nie mam nic więcej do dodania. Nie mogę się doczekać!

W 2024 roku do kin weszło anime Look Back na podstawie mangi, za które odpowiadało Studio Durian. Film stał się hitem w Japonii i zarobił ponad 12,8 mln dolarów. Produkcję można obejrzeć na Prime Video.