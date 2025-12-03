Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kontynuacja Wojen Klonów ma naprawić błąd Lucasa. Chodzi o jedną postać

Dla wielu widzów George Lucas w filmie Mroczne widmo popełnił kluczowy błąd, który częściowo został naprawiony w serialu Star Wars: Wojny Klonów. Jednak nowy serial stoi przed szansą ostatecznego dopełnienia tej naprawy ku uciesze fanów.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny disney+ maul: shadow lord
Star Wars: Maul - Shadow Lord fot. materiały prasowe
Reklama

Po premierze filmu Mroczne widmo w 1999 roku, pomijając krytykę różnych aspektów i hejt na Jar Jar Binksa, wszyscy byli zgodni: świetna postać Dartha Maula została zmarnowana i była to szansa na coś więcej. To przeświadczenie trwało latami, aż George Lucas postanowił go wskrzesić w serialu animowanym Wojny Klonów, czyli w produkcji oficjalnie osadzonej w kanonie. Odcinki z udziałem dawnego lorda Sithów okazały się najlepsze w historii tej produkcji i zbierały świetne oceny. Dla wielu to był ważny krok w celu naprawienia błędu z części 1, czyli niedostrzeżenia potencjału Maula i jego uśmiercenia.

Darth Maul - przyszłość gangstera

Z komiksów i książek wiemy, że Darth Maul porzucił miano Dartha i stał się potężnym oraz wpływowym gangsterem w czasach Imperium. Wszyscy są zgodni, że jednak dopiero nadchodzący serial Star Wars: Maul - Shadow Lord, w którym będzie on centralną postacią, może być ostatecznym dowodem, jak to zostało naprawione. Do tej pory zawsze był w niewielkich rolach, choć fabularnie ważny, nie pozwolono mu na ekranie zaistnieć w centrum. Cały ten potencjał, który według fanów George Lucas zmarnował swoją decyzją w 1999 roku, może tutaj wybrzmieć i ostatecznie pokazać sceptykom, że warto było zainwestować w tę postać.

Serial animowany Maul: Shadow Lord opowie o tym, co się z nim działo po Zemście Sithów, czyli okres, który na ekranie nie był jeszcze pokazywany. Premiera w 2026 roku w Disney+. Na razie jeszcze nie było zwiastuna tej produkcji.

Źródło: screenrant.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
gwiezdne wojny disney+ maul: shadow lord
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2026
Star Wars: Maul - Shadow Lord Przygodowy

Najnowsze

1 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

2 Quentin Tarantino
-

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

3 Spartakus: Dom Ashura
-

Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

4 Dunkierka, Christopher Nolan
-

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

5 8. James Cameron - 95 milionów dolarów.
-

James Cameron prostuje: "Nie mam negatywnego stosunku do generatywnego AI"

6 Ralph Fiennes wciela się w doktora Kelsona w filmie 28 lat później: Świątynia kości. Ujęcie pochodzi ze zwiastuna widowiska i przedstawia aktora w pełnej charakteryzacji do roli.
-

28 lat później: Świątynia kości - nowy zwiastun. Akcja w pociągu niczym w Zombie express

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV