Gwiazdy Harry’ego Pottera razem na premierze. Sympatyczne spotkanie po latach

fot. Warner Bros.

Reklama

W poniedziałek wieczorem odbyła się nowojorska premiera filmu Merrily We Roll Along, które jest nagraniem transmisji na żywo musicalu Stephena Sondheima. Za ten występ Daniel Radcliffe otrzymał nagrodę Tony.

Czytaj więcej: HBO uniknie tego, co zabiło pierwsze uniwersum Harry'ego Pottera. Nie ma planów na spin-offy

Podczas tego wydarzenia doszło do spotkania gwiazd filmów Harry'ego Pottera. Jednej osobie udało się uchwycić ten moment, gdy Tom Felton zaczepił Daniela Radcliffe'a, a następnie ciepło się ze sobą przywitali. Zamienili też kilka słów, a potem pozowali razem do zdjęć. Cała sytuacja przypominała ich ostatnie publiczne spotkanie w 2018 roku. Wtedy też Felton uczestniczył w wydarzeniu, które było związane z broadwayowską produkcją Radcliffe'a pt. The Lifespan of a Fact.

Zobaczcie poniżej krótkie wideo oraz zdjęcia z tego spotkania.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez People Magazine (@people) ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że niedawno Felton zadebiutował na Broadwayu, powracając do franczyzy Harry'ego Pottera, wcielając się ponownie w rolę Draco Malfoya w The Cursed Child. Aktor przyznał, że to właśnie Radcliffe zainspirował go do rozpoczęcia przygody z teatrem. Również odtwórca Harry'ego Pottera cieszył się, że Felton gra na Broadwayu. Był przyjemnie zaskoczony, że stał się dla niego inspiracją.