Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gwiazdy Harry’ego Pottera razem na premierze. Sympatyczne spotkanie po latach

Daniel Radcliffe i Tom Felton spotkali się ponownie po kilku latach. Zobaczcie ciepłe przywitanie aktorów z filmów o Harry'm Potterze.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  spotkanie 
harry potter
Harry Potter fot. Warner Bros.
Reklama

W poniedziałek wieczorem odbyła się nowojorska premiera filmu Merrily We Roll Along, które jest nagraniem transmisji na żywo musicalu Stephena Sondheima. Za ten występ Daniel Radcliffe otrzymał nagrodę Tony. 

Czytaj więcej: HBO uniknie tego, co zabiło pierwsze uniwersum Harry'ego Pottera. Nie ma planów na spin-offy

Podczas tego wydarzenia doszło do spotkania gwiazd filmów Harry'ego Pottera. Jednej osobie udało się uchwycić ten moment, gdy Tom Felton zaczepił Daniela Radcliffe'a, a następnie ciepło się ze sobą przywitali. Zamienili też kilka słów, a potem pozowali razem do zdjęć. Cała sytuacja przypominała ich ostatnie publiczne spotkanie w 2018 roku. Wtedy też Felton uczestniczył w wydarzeniu, które było związane z broadwayowską produkcją Radcliffe'a pt. The Lifespan of a Fact

Zobaczcie poniżej krótkie wideo oraz zdjęcia z tego spotkania.

Przypomnijmy, że niedawno Felton zadebiutował na Broadwayu, powracając do franczyzy Harry'ego Pottera, wcielając się ponownie w rolę Draco Malfoya w The Cursed Child. Aktor przyznał, że to właśnie Radcliffe zainspirował go do rozpoczęcia przygody z teatrem. Również odtwórca Harry'ego Pottera cieszył się, że Felton gra na Broadwayu. Był przyjemnie zaskoczony, że stał się dla niego inspiracją. 

Źródło: ew.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  spotkanie 
harry potter
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,8

2001
Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Oglądaj TERAZ Harry Potter i Kamień Filozoficzny Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Mad Men
-

Serial Mad Men trafił do HBO Max USA. Nowa jakość i... nowe błędy

2 Leon zawodowiec
-

Święta z Polsatem! Filmy na grudzień 2025

3 Assassin's Creed - zdjęcie
-

HBO Max - nowości na 1-15 grudnia 2025. Świąteczne produkcje i filmy w gwiazdorskiej obsadzie

4 Guerreros del Manana aka Warriors of Tomorrow
-

Na ekranie pojawi się nowe superbohaterskie uniwersum. A skąd? Z Argentyny!

5 The Boys
-

Finał The Boys nie bierze jeńców. Nikt nie będzie bezpieczny, ofiary od 1. odcinka

6 1. Ścigacz Mandaloriana i Grogu - 68 elementów
-

Nowe zestawy LEGO Star Wars na 2026 rok. Każdy może mieć swoje własne Oblężenie Mandalore w domu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV