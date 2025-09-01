F1: rozpiska i daty wyścigów do końca 2025. Gdzie oglądać?

fot. Eleven Sports

Sezon F1 trwa w najlepsze. W 2025 roku weekendy ze sprintami odbywają się w Grand Prix Chin, Miami, Belgii, USA, Sao Paolo oraz Katarze. Sezon zakończy się Grand Prix Abu Zabi na początku grudnia. To właśnie wtedy stanie się jasne, kto triumfuje w tegorocznym sezonie. W ubiegłym roku Grand Prix zwyciężył kierowca teamu Red Bull Max Verstappen, zdobywając 437 punktów. Drugie miejsce zajął Lando Norrisem z McLarena, a trzecie Charles Leclerc z Ferrari. Kiedy i gdzie odbędzie się reszta wyścigów zaplanowanych na 2025 rok i gdzie można je oglądać?

Harmonogram wyścigów F1 2025

W 2025 roku na torze nie zabrakło między innymi Lewis Hamiltona, który po opuszczeniu Mercedesa po raz pierwszy ściga się bolidem zasilanym innym silnikiem niż autorstwa koncernu ze Stuttgartu. Miejsce Brytyjczyka zajął Andrea Kimi Antonelli, czyli mistrz dwóch juniorskich serii: Formula Regional European Championship z roku 2023 i włoskiej Formuły 4 z roku 2022. Tegorocznym liderem cyklu po 15 rundach pozostaje pochodzący z Australii Oscar Piastri który triumfował w Grand Prix Chin, Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej, Miami, Hiszpanii, Belgii oraz Holandii.

Harmonogram nadchodzących wyścigów F1 znajdziecie poniżej:

5-7 września 2025 - GP Włoch (Monza) (godz. 15:00)

- GP Włoch (Monza) (godz. 15:00) 19-21 września 2025 - GP Azerbejdżanu (Baku) (godz. 13:00)

- GP Azerbejdżanu (Baku) (godz. 13:00) 3-5 października 2025 - GP Singapuru (Marina Bay) (godz. 14:00)

- GP Singapuru (Marina Bay) (godz. 14:00) 17-19 października 2025 - GP USA** (Circuit of the Americas) (godz. 21:00)

- GP USA** (Circuit of the Americas) (godz. 21:00) 24-26 października 2025 - GP Mexico City (Autodromo Hermanos Rodriguez) (godz. 21:00)

- GP Mexico City (Autodromo Hermanos Rodriguez) (godz. 21:00) 7-9 listopada 2025 - GP Sao Paulo** (Interlagos) (godz. 18:00)

- GP Sao Paulo** (Interlagos) (godz. 18:00) 20-22 listopada 2025 - GP Las Vegas (LV Strip Circuit) (godz. 5:00)

- GP Las Vegas (LV Strip Circuit) (godz. 5:00) 27-30 listopada 2025 - GP Kataru** (Lusajl) (godz. 17:00)

- GP Kataru** (Lusajl) (godz. 17:00) 5-7 grudnia 2025 - GP Abu Zabi (Yas Marina) (godz. 14:00)

Gdzie oglądać wyścigi F1?

Wyścigi F1 w Polsce można oglądać na kanale Eleven Sports.

Zwycięzcy wyścigów Grand Prix 2025