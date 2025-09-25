placeholder
Reklama
placeholder

Wpadka w Familiadzie. Kultowa ‘lama’ ma konkurencję

Kultowy teleturniej Familiada nie przestaje zaskakiwać. W wyemitowanym we wrześniu 2025 roku odcinku doszło do pewnej wpadki, która ma szansę stać się równie kultowa, jak dobrze znana widzom ''lama''. Odpowiedź uczestnika rozbawiła zarówno publiczność, jak i prowadzącego.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wpadka 
karol strasburger tvp familiada
Fragment teleturnieju Familiada fot. TVP
Reklama

Familiada z Karolem Strasburgerem w roli prowadzącego jest emitowana od 1994 roku. Jak wiadomo, w kultowym teleturnieju udział dwie drużyny, które odpowiadają na pytania, starając się odgadnąć najczęstsze wskazania ankietowanych. Na przestrzeni lat w Karol Strasburger był świadkiem wielu zabawnych sytuacji i wpadek, które przeszły do historii. Jedną z nich z pewnością jest odpowiedź ''lama'', która padła na ikoniczne już pytanie ''Więcej niż jedno zwierzę to...''. Wygląda na to, że lama właśnie doczekała się godnej następczyni. Została nią... zebra

Ta wpadka z zebrą przejdzie do historii Familiady

Wpadka, która miała miejsce w wyemitowanym 20 września 2025 roku odcinku Familiady, zaskoczyła samego Karola Strasburgera. Podczas finału pan Jakub z drużyny Rycerzy usłyszał od prowadzącego pytanie: "Coś biało-czerwonego?". Uczestnik od razu odpowiedział... ''Zebra!''. Odpowiedzi tej oczywiście zabrakło na tablicy. Pan Jakub szybko zdał sobie sprawę, że popełnił błąd, a jego drużyna oraz publiczność nie mogła powstrzymać śmiechu. Karol Strasburger odpowiedział na to:

Zebra. Nie, zebra jest biało-czarna.

Kiedy okazało się, że uczestnikowi nie udało się zdobyć odpowiedniej ilości punktów w finale, prowadzący zrzucił winę właśnie na zebrę, co również rozbawiło publiczność:

Tak, przez zebrę. No tak, gdybyś coś więcej tam powiedział tak może bardziej do sensu, że tak powiem.

Fragment odcinka Familiady przedstawiający wspomnianą wpadkę możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @familiada_tvp

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wpadka 
karol strasburger tvp familiada
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Dave Bautista
-

Dave Bautista nie zamierza słuchać żadnego jojczenia: mamy szczęście, że możemy to robić

2 Forza Horizon 6
-

Forza Horizon 6 już oficjalnie - zobaczcie zwiastun! Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii

3 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

4 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

5 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

6 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV