Wpadka w Familiadzie. Kultowa ‘lama’ ma konkurencję

Familiada z Karolem Strasburgerem w roli prowadzącego jest emitowana od 1994 roku. Jak wiadomo, w kultowym teleturnieju udział dwie drużyny, które odpowiadają na pytania, starając się odgadnąć najczęstsze wskazania ankietowanych. Na przestrzeni lat w Karol Strasburger był świadkiem wielu zabawnych sytuacji i wpadek, które przeszły do historii. Jedną z nich z pewnością jest odpowiedź ''lama'', która padła na ikoniczne już pytanie ''Więcej niż jedno zwierzę to...''. Wygląda na to, że lama właśnie doczekała się godnej następczyni. Została nią... zebra.

Ta wpadka z zebrą przejdzie do historii Familiady

Wpadka, która miała miejsce w wyemitowanym 20 września 2025 roku odcinku Familiady, zaskoczyła samego Karola Strasburgera. Podczas finału pan Jakub z drużyny Rycerzy usłyszał od prowadzącego pytanie: "Coś biało-czerwonego?". Uczestnik od razu odpowiedział... ''Zebra!''. Odpowiedzi tej oczywiście zabrakło na tablicy. Pan Jakub szybko zdał sobie sprawę, że popełnił błąd, a jego drużyna oraz publiczność nie mogła powstrzymać śmiechu. Karol Strasburger odpowiedział na to:

Zebra. Nie, zebra jest biało-czarna.

Kiedy okazało się, że uczestnikowi nie udało się zdobyć odpowiedniej ilości punktów w finale, prowadzący zrzucił winę właśnie na zebrę, co również rozbawiło publiczność:

Tak, przez zebrę. No tak, gdybyś coś więcej tam powiedział tak może bardziej do sensu, że tak powiem.

Fragment odcinka Familiady przedstawiający wspomnianą wpadkę możecie zobaczyć poniżej: