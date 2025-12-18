Reklama
Farma: nowe zwierzęta i dłuższy pobyt w programie. Oto co się zmieni

5. sezon Farmy zbliża się wielkimi krokami. Ta edycja będzie wyczerpująca dla mieszkańców gospodarstwa.
Ania Szczudlińska
fot. materiały prasowe Polsat
W lutym 2026 roku fani programu Farma będą mogli oglądać jego nowe odcinki. Po raz pierwszy w historii format wystartuje tak późno, bo wszystkie poprzednie edycję rozpoczynały się na początku stycznia. Będzie to już piąta edycja tego reality show, które zobaczymy w odświeżonej, jeszcze bardziej emocjonującej odsłonie. Tym razem produkcja przygotowała dla widzów niespodziankę w postaci większej liczby odcinków. Na oficjalnym profilu show Polsatu w serwisie Instagram pojawił się filmik, z którego można się dowiedzieć, że 5. sezon oznacza m.in. więcej dni na farmie. "Przed wami nie 40, a 59 dni ciężkiej pracy. Tylko jedno z was wygra tytuł Super Farmerki lub Super Farmera, Złote Widły i 100 tysięcy złotych" - zwraca się Ilona Krawczyńska do uczestników reality show na nagraniu. Co czeka nowych farmerów?

Na Farmie zamieszkają nowe zwierzęta

Czujni obserwatorzy mogą dowiedzieć się o nowej edycji czegoś jeszcze. Na nagraniu widać bowiem żywiołową nowość wśród zwierząt na farmie. Oprócz krów, owiec, kur, koni, są też świnie. Radośnie chrumkające, najwyraźniej nie mogą doczekać się startu 5. sezonu. Podobnie jak siostry Ilona i Milena Krawczyńskie. Prowadzące przestrzegają jednak, że to nic prostego.

 To jest naprawdę jeden z najtrudniejszych programów w Polsce. Prawdziwa orka - fizyczna i emocjonalna. 59 odcinków, czyli prawie dwa miesiące ciągłej walki: zmęczenie, głód, tęsknota za rodziną, presja, stres i codzienne konflikty, których z kanapy zwyczajnie nie da się sobie wyobrazić. Korzystając z okazji, siostry ADiHD proszą też widzów o pozytywne zaangażowanie: Oglądajmy, kibicujmy, dyskutujmy - ale z empatią. Bo to są prawdziwi ludzie i prawdziwe emocje. 

5. sezon Farmy zadebiutuje na antenie Polsatu w poniedziałek 16 lutego 2025 roku.   

Źródło: Polsat

