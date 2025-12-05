fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

W lutym 2026 roku fani programu Farma będą mogli oglądać jego nowe odcinki. Po raz pierwszy w historii format wystartuje tak późno, bo wszystkie poprzednie edycję rozpoczynały się na początku stycznia. Będzie to już piątą edycja tego reality show, które zobaczymy w odświeżonej, jeszcze bardziej emocjonującej odsłonie. Tym razem produkcja przygotowała dla widzów niespodziankę w postaci większej liczby odcinków.

Jakie zmiany czekają w 5. sezonie Farmy?

5. edycję programu Farma poprowadzi trio, które doskonale zna farmową codzienność i potrafi wprowadzić widzów w niezwykły klimat tego programu. Na ekranie ponownie pojawią się siostry Krawczyńskie - Ilona i Milena, znane z energii, humoru i naturalnego podejścia do uczestników. Towarzyszyć im będzie Marcelina Zawadzka, która ponownie wniesie do programu ciepło, profesjonalizm i charyzmę. Obok prowadzących widzowie zobaczą również dobrze znanych gospodarzy farmowej przestrzeni: Beatę Oleszek, niezawodną mleczarkę, która wprowadzi uczestników w tajniki wiejskiego przygotowywania posiłków, a także Szymona, rolnika z doświadczeniem, który zadba o to, by życie na Farmie przebiegało w zgodzie z naturą.



W piątej edycji widzowie mogą liczyć na jeszcze większą dawkę emocji: pojawią się nowe zadania, a także większe wyzwania oraz kolejne urocze zwierzęta, które jak zawsze skradną serca publiczności. Uczestnicy pozostaną na farmie również dłużej niż zwykle. Będzie to świat, w którym liczą się spryt, współpraca i wytrwałość, a kontakt z naturą odkrywa przed uczestnikami ich prawdziwe oblicze. Ostatnią edycję programu Farma wygrał Bandi. Kto będzie następnym zwycięzcą?

Farma 5: kiedy i gdzie oglądać?

5. sezon programu Farma będzie miał swoją premierę w poniedziałek 16 lutego 2026 roku o 20:00 w Polsacie. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o tej samej porze.