Woody Allen nakręci nowy film w Madrycie. Kiedy początek zdjęć?

Woody Allen nie zamierza przechodzić na emeryturę. Legendarny reżyser planuje nakręcić film w 2026 roku. Co wiemy o nowym projekcie?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  madryt 
Niewierni w Paryżu - Woody Allen fot. James Devaney // GC Images // ew.com // Gravier Productions // Perdido Productions
90-letni Woody Allen nakręci nowy film, którego roboczy tytuł to WASP 2026, akronim od Woody Allen Spring Project. Szczegóły fabuły i nazwiska obsady nie zostały ujawnione. W oświadczeniu reżysera czytamy:

Z wielką przyjemnością wrócę do Hiszpanii. To będzie mój trzeci raz, kiedy będę tam kręcić oraz pierwsza okazja, żeby zrobić film w Madrycie, mieście, które zawsze kochałem.

Prace na planie rozpoczną się w marcu z budżetem przekraczającym 11 milionów dolarów. Według informacji 4 miliony sfinansuje miasto Madryt. Ponadto w umowie jest zaznaczone, że Allen jest zobowiązany do umieszczenia nazwy miasta w tytule filmu. Co ciekawe, Wyspy Kanaryjskie i Kraj Basków również zaoferowały finansowanie produkcji w swoim regionie. Plan zakłada sześć miesięcy zdjęć.

Warto dodać, że film będzie również wspierany przez studio 3Six9. To saudyjska firma, której prezesem jest miliarder i szejk Mohammed Youssef El Khereiji. Przypomnijmy, że ostatni film - Niewierni w Paryżu - Woody Allen nakręcił całkowicie we Francji. Otrzymał dobre recenzje, a w serwisie Rotten Tomatoes ma 84% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków.

nullfot. Thierry Valletoux // Gravier Productions // Dippermouth // Perdido Productions // Woody Allen i Vittorio Storaro pracujący przy filmie "Niewierni w Paryżu"

Źródło: worldofreel.com

