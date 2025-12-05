Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Camp Rock wraca po 15 latach! Fani wychowani na Disney Channel - oto zwiastun

Piętnaście lat po premierze drugiej części opublikowano zwiastun filmu Camp Rock 3. Seria była hitem Disney Channel (w chwili pisania tego artykułu ma ponad czterdzieści tysięcy ocen w IMDb!) obok kultowego High School Musical. Pomogła też wypromować Jonas Brothers i Demi Lovato.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  camp rock 3 
camp rock
Camp Rock 3 Jonas Brothers zwiastun Fot. Disney
Reklama

Opublikowano nowy zwiastun filmu Camp Rock 3. Nie mogłoby być chyba bardziej nostalgicznie. W tle leci hitowa piosenka Wouldn't Change A Thing, którą w drugiej części śpiewali Mitchie i Shane w duecie. W kadrze pojawiają się najpierw trzy gitary, potem cienie na piasku, a wreszcie członkowie zespołu Connect 3, czyli Jonas Brothers. Padają słowa: „Wróciliśmy. I jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być” (swoją drogą, drugie zdanie nawiązuje do utworu This is Me z jedynki). Jason nadal nie doczekał się karmnika. Dopiero na końcu pojawia się powiew świeżego powietrza w postaci nowych obozowiczów, którzy będą szkoleni pod okiem gwiazd. 

O czym jest Camp Rock 3? W skrócie, Connect 3 traci support przed wielką trasą koncertową. Postanawiają znaleźć zastępstwo właśnie wśród obozowiczów na Camp Rocku. Możliwość zaśpiewania z ukochanym zespołem podkręca do granic możliwości rywalizację pomiędzy młodymi artystami, a przyjaźnie zostają wystawione na próbę.

Na ekran wracają Maria Canals-Barrera (Connie), Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray) i Kevin Jonas (Jason Gray). Co ciekawe, choć w trailerze pojawiają się nawiązania do postaci Mitchie, Demi Lovato nie została potwierdzona jako członek obsady – oficjalnie pełni jedynie rolę producenta wykonawczego. Nie jest jednak wykluczone, że Disney szykuje wielkie cameo. Wśród nowych członków obsady są za to Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) i Ava Jean (Madison).

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  camp rock 3 
camp rock
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,1

2008
Camp Rock
Oglądaj TERAZ Camp Rock Komedia

Najnowsze

1 Kadr z filmu Anakonda (2025) od Sony Pictures
-

Sony wskrzesza Anakondę. Oto plakaty meta komedii inspirowanej horrorem

2 Canal+
-

Canal+ - nowości na grudzień 2025. Spartakus: Dom Ashura, Kaskader i inne

3 Emma Stone Gangster Squad
-

Batman 2 - Scarlett Johansson zastąpiła wielką gwiazdę. Kogo chciał Matt Reeves?

4 Niewierni w Paryżu - Woody Allen
-

Woody Allen nakręci nowy film w Madrycie. Kiedy początek zdjęć?

5 Lisa - K-POP
-

Tyler Rake - koreański film z uniwersum ma obsadę. Gwiazda kina akcji i K-Popu w głównych rolach

6 Fallout - 2 sezon
-

Które zakończenie New Vegas będzie kanonem w serialu Fallout? Nowa wskazówka o postaci Culkina

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV