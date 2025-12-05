Camp Rock wraca po 15 latach! Fani wychowani na Disney Channel - oto zwiastun

Fot. Disney

Opublikowano nowy zwiastun filmu Camp Rock 3. Nie mogłoby być chyba bardziej nostalgicznie. W tle leci hitowa piosenka Wouldn't Change A Thing, którą w drugiej części śpiewali Mitchie i Shane w duecie. W kadrze pojawiają się najpierw trzy gitary, potem cienie na piasku, a wreszcie członkowie zespołu Connect 3, czyli Jonas Brothers. Padają słowa: „Wróciliśmy. I jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być” (swoją drogą, drugie zdanie nawiązuje do utworu This is Me z jedynki). Jason nadal nie doczekał się karmnika. Dopiero na końcu pojawia się powiew świeżego powietrza w postaci nowych obozowiczów, którzy będą szkoleni pod okiem gwiazd.

O czym jest Camp Rock 3? W skrócie, Connect 3 traci support przed wielką trasą koncertową. Postanawiają znaleźć zastępstwo właśnie wśród obozowiczów na Camp Rocku. Możliwość zaśpiewania z ukochanym zespołem podkręca do granic możliwości rywalizację pomiędzy młodymi artystami, a przyjaźnie zostają wystawione na próbę.

Na ekran wracają Maria Canals-Barrera (Connie), Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray) i Kevin Jonas (Jason Gray). Co ciekawe, choć w trailerze pojawiają się nawiązania do postaci Mitchie, Demi Lovato nie została potwierdzona jako członek obsady – oficjalnie pełni jedynie rolę producenta wykonawczego. Nie jest jednak wykluczone, że Disney szykuje wielkie cameo. Wśród nowych członków obsady są za to Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) i Ava Jean (Madison).